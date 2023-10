UFC: Sean O’Malley mostra métodos de treinamento extremos e não convencionais

Sean O’Malley é um dos lutadores mais divertidos dos esportes de combate. Além de acumulando nocautesO’Malley tem um personalidade excêntricaacentuado por seu penteados coloridos.

O’Malley continua em ótima forma. Nas últimas semanas, O’Malley tem apresentado alguns de seus métodos de treinamento nas redes sociais. Eles estiveram não convencional para dizer o mínimo.

Fita de treinamento de Sean O’Malley

Na quinta-feira, ele postou um vídeo que parece um sonho febril. Primeiro ele bate um bongo e segue para chute como uma bola de futebol.

A interessante rotina de treinamento de Sean O’MalleySean O’Malley/Twitter

Com uma preparação como esta, não é de admirar que O’Malley tenha quase imbatível no octógono. Piadas à parte, O’Malley com certeza sabe como se divertir e zombar das normas convencionais que são incutidas nos lutadores.

O’Malley está exatamente dois meses afastado de uma Vitória por nocaute técnico no 2º round sobre Aljamain Sterling para o Campeonato peso galo do UFC. A incrível finalização lhe rendeu Desempenho da Noite honras.

Seu próximo movimento não é conhecido no momento. Ele mencionou Chito Vera como um próximo oponente em potencial. Ele também foi convocado pelo boxeador Ryan Garcia para uma luta cruzada. Em breve saberemos quais são seus planos, mas ele continuará com seu “treinamento” de elite até então.