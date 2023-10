UFC: UFC 294: A lenda Chuck Liddell está mais animado com Usman x Chimaev do que com a luta principal

Óne do UFC lutadores mais queridos é Chuck Liddell, que hoje é professor de MMA, mas ainda trabalha como embaixador da UGC. Ele conversou recentemente com o pessoal de Esporte TMZ para falar sobre o que todo mundo pensa sobre o UFC 294. Mais pessoas parecem animadas para o co-evento principal entre Kamaru Usman e Khamzat Chimaev do que o evento principal entre Islam Makhachev e Alexander Volkanovski. Embora a luta dos leves também seja incrível, as pessoas estavam clamando para ver Kamaru Usman lutar contra Khamzat em algum momento. ‘The Wolf’ não luta há muito tempo depois daquele escândalo em que perdeu peso por 8 quilos antes de supostamente lutar Nate Diaz.Dana Branco colocou-o no gelo por um tempo enquanto tentava encontrar um novo oponente para ele.

Khamzat Chimaev tem chance contra Usman, mas sou peso médio…

Khamzat Chimaev sempre pareceu um pouco maior que um meio-médio, ele lutava um pouco demais para chegar ao peso. O peso médio é na verdade sua divisão ideal. Mesmo assim, Kamaru Usman ainda concordou em subir para o peso médio com 11 dias de antecedência para ter a chance de conseguir um pedaço de ‘The Wolf’. De acordo com Chuck Liddell, teremos uma surpresa. Ele disse: “Estou animado com isso. Esse cartão se desfez e, na verdade, estou mais animado com o cartão agora [with Usman fighting Chimaev] do que eu era antes [when Costa was fighting Khamzat]. Kamaru Usman está sempre pronto. Ele treina o tempo todo. Ele permanece em forma. Ele é um cara legal. Estou animado com essa luta. Se ele aceitar com 10 dias de antecedência, ele acha que vai ganhar.”

Os constantes problemas de lesões de Kamaru Usman

O que está fazendo as pessoas terem dúvidas sobre Usman é totalmente justificado, por alguns motivos. Primeiro, Kamaru Usman vem de duas lutas consecutivas contra Leon Edwards e perdeu o cinturão dos meio-médios. Não há como avaliar seus níveis de confiança no momento. Mas a questão mais preocupante é a constante conhecida problemas de lesão Kamaru Usman sim. Francis Ngannou falou recentemente abertamente sobre as lutas de Usman quando visitou o podcast ‘The Joe Rogan Experience’. O ‘Pesadelo Nigeriano’ tem sérios problemas no quadril e nos joelhos, mas ainda consegue parecer em boa forma para suas lutas. Essa é definitivamente uma responsabilidade que Khamzat Chimaev pode explorar para conseguir uma paralisação antecipada. Então, sim, Liddell está ganhando dinheiro aqui. Teremos uma surpresa com essa luta.