UFC: UFC 294: Islam Makhachev pega Alexander Volkanovski com um brutal chute na cabeça e nocauteia

Alexandre Volkanovski certamente teria gostado de muito mais tempo do que 11 dias de antecedência para lutar Islã Makhachev pela segunda vez. Na última vez, ele perdeu por decisão em Fevereiro e ele estava brigando em casa na frente de seu australiano fãs. Para essa luta, ele teve que perder 26 quilos e fez isso com classe. com aquele contexto que é definitivamente importante, não havia desculpas se ele perdesse porque decidiu encarar essa luta em tão pouco tempo. As pessoas secretamente esperavam que essa luta durasse cinco rounds inteiros, mas a realidade é que por maior que seja o rival, enfrentar Islã Makhachev precisa acontecer sob a preparação mais detalhada. Parabéns ao Volk por aceitar essa luta depois que Charles Oliveira foi eliminado por lesão e assim salvou o card principal no UFC 294.

Islam acerta chute na cabeça por nocaute brutal no segundo round

Durante a primeira rodada, Volkanovski mostrou claramente menos aptidão do que Islã Makhachev mas o que aconteceu no segundo turno foi uma barragem que ninguém esperava. Ainda faltando dois minutos para o segundo round, Makhachev acertou um chute de esquerda direto na cabeça que fez Volkanovski cambalear pela primeira vez na carreira. Depois disso, Islam atacou-o com vários socos na cabeça que nocautearam Alex. Juiz Erva Dean teve que parar a luta e deu a vitória a Makhachev por nocaute. O evento principal certamente não durou muito, mas considerando as circunstâncias, é praticamente um milagre que tenha acontecido.

Islam Makhachev também faz apelo pela Palestina

Depois de Khamzat Chimaev ter entregue a sua mensagem e apelo para parar a guerra na Palestina, Islam Makhachev fez exactamente o mesmo. Ao contrário do que algumas pessoas esperavam, ambos os combatentes decidiram espalhar uma mensagem de paz em vez de agressão contínua. Aqui está o que ele disse após a luta: “Não estou comemorando essa vitória hoje por causa da loucura que está acontecendo ao redor do mundo. Mostrei a ele alguns chutes baixos e no corpo primeiro, depois mudei para chute alto. o plano para o qual treinamos nas últimas semanas. Quero agradecer ao Alex, ele é um verdadeiro campeão. Você tem que apagar as luzes para vencê-lo, ele sempre lutará os cinco rounds inteiros.