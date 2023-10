UFC: UFC 294: Kamaru Usman assume o lugar de Paulo Costa contra Khamzat Chimaev

Neca UFC 294 estão se movendo rápido como Dana Branco mexeu o melhor que pôde para entregar o que os fãs queriam. Paulo Costa continuou dizendo que não iria desistir da luta apesar de ter passado por uma cirurgia no cotovelo direito. Mas Dana Branco e a UFC a equipe médica precisou fazer alguns exames naquele cotovelo e o veredicto final foi que Costa não está apto para lutar. Se as brancas permitissem que ele subisse no octógono, essa luta teria sido muito unilateral Khamzat Chimaev Favor. O mais rápido possível, White e sua equipe começaram a trabalhar em busca de um possível adversário e chegaram ao nome que absolutamente todo mundo queria para lutar contra Khamzat. Esse homem não é outro senão o peso meio-médio número 1 do mundo, Kamaru Usman.

Gilbert Burns sugere Kamaru Usman como rival de Khamzat ChimaevTwitter/X Gilbert Burns

Kamaru Usman está subindo para o peso médio?

A questão imediata dela é em que categoria de peso esses dois garanhões estão lutando? Khamzat Chimaev vem se preparando para uma luta no peso médio, mas sempre foi pesado demais para o meio-médio. Já que ele não ganhou peso quando estava prestes a lutar Nate DiazDana White o aconselhou a subir para o peso médio e Khamzat Chimaev fez o que lhe foi dito. Paulo Costa teria sido seu primeiro adversário no peso médio, mas o desastre do cotovelo aconteceu. Kamaru Usman com certeza estará em desvantagem, principalmente porque ele terá apenas 10 dias para subir para aquela categoria de peso e não será puro músculo com a quantidade de tempo ou treinamento das pessoas.

Mas este é o jogo de luta e Kamaru Usman nunca cedeu a um desafio, ele até lutou contra graves lesões no quadril que antes mal lhe permitiam andar. Todos Kamaru Usman se preocupa é lutar contra Khamzat em qualquer categoria de peso que puder. Conseguir se redimir do lutador mais assustador do UFC no momento é definitivamente o que Kamaru Usman estava procurando. Dana White acabou de oficializar o anúncio e parecia tão entusiasmado com isso quanto todos nós. Abu Dhabi de repente se tornou o card de luta mais empilhado que o UFC já produziu em 2023 até agora. A luta principal terá a revanche entre Islam Makhachev e Alexander Volkanovski. Para o co-evento principal, temos Usman contra Khamzat. Esteja lá ou esteja preparado para 21 de outubro.