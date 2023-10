UFC: UFC 294: Khabib Nurmagomedov quer que Islam Makhachev seja melhor do que nunca

EUno reino dos melhores que já fizeram isso no UFC, Khabib Nurmagomedov definitivamente faz parte da conversa, mas agora ele está aposentado. Existem muitos grandes lutadores do Daguestão que dominam o esporte atualmente e Islam Makhachev faz parte desse grupo. Na verdade, o UFC 294 O evento em Abu Dhabi conta com muitos grandes lutadores daquele país que estão tendo tempo para brilhar em apenas algumas horas. A luta principal tem Islam Makhachev defendendo seu título dos leves contra Alexandre Volkanovski, que assumiu a luta com 11 dias de antecedência. Khabibi Nurmagomedov é agora o treinador do Islam, mas adoramos fazer comparações entre os dois.

Quem é melhor entre o Islã e Khabib?

Aos 29-0, Khabib Nurmagomedov literalmente se aposentou porque simplesmente não havia lutador melhor na categoria e ele ficou um pouco entediado. Além disso, ele jurou se aposentar após lutar contra Justin Gaethje e seu pai falecer. O objetivo de Khabib era treinar lutadores como seu pai fez e transformá-los em campeões. Islam é o primeiro de uma longa linha de discípulos que ele está treinando e já é um campeão. Mas o mundo inteiro tem clamado pelo retorno de Khabib, algo que pode nunca acontecer. Enquanto esperamos Islam Makhachev entrar novamente no octógono, perguntaram ao técnico Ali Abdelaziz quem é o melhor lutador entre os dois. Talvez nunca saibamos quem é melhor entre os dois, mas Khabib foi certamente o mais dominante.

Em uma entrevista recente ao TMZ Sport, Abdelaziz disse: “Khabib quer que o Islã seja melhor. Isso é o que há de bonito nisso. O Islã perdeu, Khabib nunca perdeu. O Islan pode ser tecnicamente melhor, mas domínio, não acho que ninguém pode ser tão dominante quanto Khabib é. Você vê Henry perder, Kamaru. Muitos caras perderam. Khabib nem sequer teve um sangue saindo de seu corpo. Quando você tem um cara que nunca sangrou em 29 lutas, é muito difícil igualá-lo. É uma tarefa muito difícil igualar-se a ele. É quase impossível. O cara que está mais próximo de Khabib do que qualquer um é Umar. Eu realmente acredito que Umar é o mais próximo do domínio de Khabib. “