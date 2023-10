UFC: UFC 294: Khamzat Chimaev luta para vencer o surpreendente Kamaru Usman com 11 dias de antecedência

Tele co-evento principal em UFC 294 foi uma surpresa, pois no início da semana passada, Khamzat Chimaev adversário não foi capaz de competir. Dana Branco teve a difícil tarefa de encontrar o oponente ideal para o lutador mais temido de todo o esporte. Houve Kamaru Usmanque vinha de um momento complicado após perder o cinturão dos meio-médios para Leon Edwards. Quando a luta começou, ficou claro que Usman teria uma chance muito melhor se permanecesse em pé e o gongo do primeiro round o salvou depois que Chimaev conseguiu derrubá-lo. Na segunda rodada, Usman voltou de forma brilhante para provar por que 11 dias de antecedência não faz diferença para um guerreiro como ele.

Usman leva Chimaev para águas profundas

O segundo e terceiro round nos proporcionam uma troca maravilhosa entre os dois lutadores em pé com uma vitrine de trocação. Usman foi brilhante evitando quedas o máximo que pôde, mas no final. Khamzat Chimaev foi o melhor lutador. Os dois rounds finais foram uma prova do que é uma verdadeira disputa, os dois lutadores encerraram o terceiro round trocando bombas e demonstrando respeito um pelo outro após o gongo. Kamaru Usman sentiu por um momento que tinha a vitória ao seu alcance e ficou bastante chocado com a decisão de dar a vitória a Khamzat. Chimayev mantém sua invencibilidade UFC recorde ao passar para 13-0, mas lembrou que conquistar o cinturão não será fácil.

O discurso sincero de Khamzat Chimaev à Palestina

Depois de demonstrar o maior respeito por Kamaru Usman, Khamzat Chimaev teve a chance de falar para o mundo inteiro pelo microfone na entrevista pós-luta. O comentarista Jon Anick observou que Chimaev não estava feliz como sempre porque o mundo está passando por um momento complicado no momento. Chimaev não se tornou político, tudo o que fez foi lembrar ao mundo a importância de cuidar das crianças em todo o mundo. Naturalmente, o caminho ideal agora é tentar o título dos médios contra Sean Strickland. Essa é a luta que todo mundo quer ver agora.