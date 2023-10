UFC: UFC 294: Paulo Costa se envolve em uma grande briga com fãs em Abu Dhabi

DAna White também ficou furiosa depois de descobrir Paulo Costa teve que passar por uma cirurgia no cotovelo poucas semanas antes UFC 294. Mas o que ele fez durante o evento à margem do octógono com certeza contará como mais um golpe da empresa. Todos nós vimos o cotovelo de Costa e como a lesão é horrível, mas isso não iria parar Checheno fãs no evento tentassem irritá-lo. Como esperado, Paulo Costa brigou com alguns fãs que o incomodavam e caiu na armadilha. Dana White sempre diz a seus lutadores que eles precisam manter um nível de foco de atleta profissional durante esses eventos, principalmente com os questionadores. Mas Costa não deu ouvidos, ainda se envolveu nessa briga que ficou bastante grande durante o evento.

Paulo Costa não lutou no octógono no UFC 294, mas lutou nas arquibancadasRoberto Ortega

O exato momento em que Paulo Costa perdeu a bola com a torcida

O momento Paulo Costa perdeu a calma com os fãs estava certo, pois o Khamzat Chimaev x Kamaru Usman a luta estava prestes a começar. Com uma câmera colocada bem na sua frente, a maioria dos fãs na arena zombaram dele quando ele disse para calarem a boca. Em seguida, um vídeo da multidão de Costa dando um soco em um torcedor que acabava de voar para a margem tentando dar um soco se tornou viral rapidamente. Costa até republicou o vídeo, mas em câmera lenta, como uma provocação a todos que o incomodavam no local. Nem é preciso dizer que houve muitos seguranças envolvidos no incidente do evento e tiraram da arena o torcedor que tentou dar um soco em Costa. É muito cedo para dizer o que Dana Branco poderia fazer ao brasileiro, mas saberemos durante a coletiva de imprensa.

Paulo Costa continuou interpretando todo o incidente como uma piada, pois também escreveu que, afinal, fazia parte do evento de luta. Quando ele se recuperar da lesão no cotovelo, teremos que ver quem Dana Branco o coloca contra em meio a esse desenvolvimento recente. Costa sabia que seria questionado pelos torcedores que favoreciam fortemente Khamzat Chimaev em Abu Dhabi, especialmente devido ao acúmulo que levou a este evento. Parece sempre que não importa o dia, Costa tem um jeito de se meter rapidamente em encrencas com qualquer pessoa. Como Dana White lidará com esse incidente?