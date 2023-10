UFC: Volkanovski ainda pensa na luta pelo título com Ilia Topuria: Não preciso descansar

Alexandre Volkanovski não mudou de ideia com o passar dos dias e as feridas começam a cicatrizar após a segunda tentativa fracassada de sucesso no peso leve, em busca de se tornar bicampeão do UFC.

Sua posição natural, por peso, é no peso pena e ele quer defender seu reinado contra todos por mais que tenha que descansar após o nocaute espetacular Islã Makhachev desfrutado contra ele na Etihad Arena.

Ou seja, contra Ilia Topuria. O grande candidato, um novo grande jogador do UFC que buscará chegar ao topo.

‘Volk’ afirma que deve lutar apesar da folga obrigatória após MakhachevO chute alto o nocauteou.

Makhachev domina um Volkanovski.EFE

“Sinto que estou no meu melhor, preciso lutar”, refletiu em seu canal no YouTube.

“Muita gente diz que preciso de uma pausa por causa disso e daquilo, mas não preciso. Não preciso de descanso.”

Volkanovski deveria esperar pela próxima luta?

É difícil dizer o que um lutador profissional deve fazer em relação à sua carreira, mas o último homem a pisar no octógono com ele pediu ao australiano que parasse, Islam Makhachev.

A revanche está aqui! Makhachev e Alexander Volkanovski entraram na arena para o UFC294Roberto Ortega

“Se ele for esperto, vai parar”, disse o Daguestão.

Mas o australiano não quer saber disso.

“Falei com os médicos para ter certeza de que não teria uma concussão”, explicou ele.

Volkanovski está de olho em Ilia Topuria.

Eles não estão se evitando. Desde que o australiano nocauteou Yair Rodriguez a situação vem ‘esquentando’. Eles sabem que é a luta para vender e ter.

“Sempre procuro dar o meu melhor fora e dentro da jaula quando tenho um objetivo. E meu objetivo é lutar Ilia Topuria. Acho que janeiro é uma data ideal. Ele é um adversário difícil e tenho que concentrar toda a minha atenção nele”.