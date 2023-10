UFES recebe inscrições para cursos de graduação presenciais até 2 de novembro

A Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) está com inscrições abertas para dois cursos de graduação ofertados de forma presencial. As oportunidades são para o ingresso de novos alunos no primeiro semestre de 2024.

De acordo com a universidade, o Processo Seletivo Unificado visa o preenchimento de dezenas de vagas no curso de Licenciatura em Educação do Campo e no curso de Letras-Libras – Bacharelado em Tradução e Interpretação.

Poderão se inscrever para concorrer às vagas ofertadas somente estudantes que tenham o Ensino Médio completo e que estejam adequados aos critérios de participação estabelecidos para cada curso. Confira a seguir como se inscrever e os pré-requisitos para participar do Processo Seletivo Unificado 2024.

Inscrições abertas

Conforme estabelecido no edital, a UFES receberá as inscrições para esse processo seletivo até o dia 2 de novembro. Como acontece tradicionalmente, as inscrições estão sendo recebidas de forma virtual.

Nesse sentido, os candidatos devem acessar o site de Seleção da UFES dentro do prazo estabelecido e realizar o preenchimento de formulário eletrônico de inscrição. No momento da inscrição, os candidatos deverão anexar todos os documentos solicitados, além de preencher todas as informações.

Para efetivar a inscrição, os candidatos não isentos deverão pagar uma taxa no valor de R$50,00 (cinquenta reais) dentro do prazo estabelecido.



Você também pode gostar:

Licenciatura em Educação do Campo

De acordo com a UFES, estão sendo ofertadas 160 vagas para o curso de Licenciatura em Educação do Campo. Essas oportunidades são exclusivas para os candidatos residentes no campo que concluíram curso de Ensino Médio ou equivalente e que se enquadram em pelo menos um dos perfis descritos a seguir:

Público jovem e adulto, residente em comunidades do campo;

Professores em exercício nas escolas do campo da rede pública, que não possuem licenciatura na área de atuação;

Professores ou outros profissionais da educação com atuação em experiências educacionais alternativas de educação do campo, vinculadas aos movimentos sociais ou sindicais do campo;

Professores ou outros profissionais da educação com atuação em programas governamentais que visem à ampliação do acesso à educação básica da população do campo.

O candidato deverá, no momento da inscrição, escolher uma das habilitações disponíveis e local para cursar a graduação. De acordo com o edital, as habilitações são:

Linguagens (Língua Portuguesa, Artes, Literatura e Educação Física) – Vitória;

Ciências Humanas e Sociais (Geografia, História, Sociologia e Filosofia) – Vitória;

Ciências Humanas e Sociais (Geografia, História, Sociologia e Filosofia) – São Mateus;

Ciências Naturais (Química, Física e Biologia) – São Mateus.

Para fins de classificação dos candidatos aos cursos de licenciatura em Educação do Campo, a UFES aplicará uma prova de redação, com tema voltado ao contexto do campo. A prova será aplicada no dia 3 de dezembro, das 14h às 18h.

Os locais de prova serão no Campus Goiabeiras/UFES, Campus Alegre/UFES, Campus São Mateus/UFES, município de Domingos Martins/ES, e município de Teixeira de Freitas/BA. O candidato deverá escolher o campus ou município no qual deseja fazer as provas no momento de sua inscrição.

Bacharelado em Letras-Libras

Para o curso de Letras-Libras, a oferta da UFES é de 30 vagas. De acordo com o edital, poderão concorrer a essas oportunidades estudantes que tenham conhecimento prévio em Língua Brasileira de Sinais (Libras), além de ter Ensino Médio completo, ou equivalente.

A aplicação das provas para os candidatos ao curso de Letras-Libras também acontecerá em 3 de dezembro, das 14h às 18h. A avaliação acontecerá em uma única etapa, com a aplicação de uma prova de redação e de uma prova objetiva específica na área de Libras, composta por 20 questões.

Acesse o edital na íntegra para mais informações.

Leia também IF Sudeste MG encerra nesta segunda-feira (16) o período de inscrição do Processo Seletivo 2024/1; saiba mais.