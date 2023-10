UFGD aplica provas neste domingo (22)

A Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) é uma instituição de ensino superior pública com sede na cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul.

O processo seletivo da instituição está em andamento e os candidatos devem ficar atentos: as provas do Vestibular 2024 da UFGD serão realizadas neste domingo, dia 22 de outubro.

Dessa maneira, para que você entenda como a prova irá funcionar e quais deverão ser os seus próximos passos no processo seletivo, o artigo de hoje trouxe um resumo sobre o Vestibular 2024 da UFGD. Confira!

Vestibular UFGD 2024: provas são realizadas neste domingo (22)

Conforme previsto pelo calendário oficial do processo seletivo, o Vestibular 2024 da UFGD prevê a aplicação de uma prova para todos os candidatos inscritos. O exame será realizado neste domingo, dia 22 de outubro, das 13h às 18h30.

Os participantes já podem consultar os locais de prova, que foram disponibilizados no site da UFGD no dia 9 de outubro. As provas serão realizadas nas seguintes cidades: Campo Grande, Dourados, Nova Andradina, Três Lagoas e Naviraí.

A prova do Vestibular 2024 será composta por 60 questões de múltipla escolha (objetivas) sobre assuntos estudados ao longo do ensino médio. As perguntas serão divididas da seguinte forma:

20 questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias

14 questões de Ciências Humanas e suas Tecnologias;

18 questões de Ciências da Natureza e suas Tecnologias;

8 questões de Matemática e suas Tecnologias.



Além disso, os candidatos também deverão escrever uma redação a partir do tema proposto pela banca examinadora do Vestibular da UFGD. Poderão ser propostos diversos gêneros, como: descrição, narração, exposição argumentativa, dissertação argumentativa ou dissertação instrucional.

É importante ressaltar também que a UFGD selecionou algumas obras literárias para o Vestibular 2024. Os participantes inscritos deverão realizar a leitura integral dos seguintes livros:

“A Solidão e a Sozinhez”, de Humberto Wernecki;

“Sagarana”, de João Guimarães Rosa

“A Chave de Casa”, de Tatiana Salem Levy;

“Torto Arado”, de Itamar Vieira Júnior;

“Poesia Matemática”, de Millôr Fernandes.

Ficou com alguma dúvida sobre as provas? Acesse o edital do Vestibular 2024 da UFGD e consulte mais informações.

Vestibular UFGD 2024: orientações para as provas

A UFGD publicou algumas orientações para os candidatos que irão participar da realização das provas neste domingo (22).

Em primo lugar, os estudantes devem saber que os portões dos locais de prova serão fechados às 13h e, dessa maneira, é recomendado que todos os candidatos cheguem com ao menos 45 minutos de antecedência para evitar qualquer tipo de imprevisto.

Os candidatos deverão comparecer ao local determinado com o próprio documento original de identificação com foto, além de uma caneta esferográfica fabricada em material transparente, de tinta preta ou azul.

Vestibular UFGD 2024: oferta de vagas

Nesta edição do Vestibular, a UFGD está oferecendo 786 vagas para 32 cursos de graduação diferentes. Todos os candidatos aprovados irão ingressar no primeiro semestre de 2024.

A UFGD publicou a concorrência do Vestibular 2024 na última terça-feira, dia 17 de outubro. Os cursos mais concorridos desta edição são Medicina, Direito e Agronomia.

Vestibular UFGD 2024: funcionamento das inscrições

O período de inscrições para o Vestibular 2024 da UFGD terminou em setembro. Os candidatos puderam se inscrever de forma online por meio do site da UFGD.

No momento da inscrição, os estudantes deveriam indicar até duas opções de curso, além de uma modalidade de participação (ampla concorrência ou reserva de vagas) e uma língua estrangeira (inglês ou espanhol).

Vestibular UFGD 2024: publicação dos gabaritos e resultado

O gabarito preliminar da prova do Vestibular 2024 será divulgado no dia 23 de outubro, um dia após a realização das provas. Os candidatos poderão enviar recursos quanto ao gabarito entre os dias 24 e 25 de outubro. Após a análise dos recursos, a UFGD irá publicar a versão definitiva do gabarito no dia 14 de novembro.

O resultado preliminar do Vestibular 2024 da UFGD, por sua vez, será divulgado no dia 11 de dezembro e recursos serão aceitos entre os dias 12 e 13 do mesmo mês. Por fim, o resultado final do processo seletivo será divulgado no dia 15 de dezembro.