UFJF divulga resultado da Prova de Habilidade Específica

A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) divulga nesta quinta-feira, dia 19 de outubro, o resultado preliminar da Prova Prática de Habilidade Específica referente ao Programa de Ingresso Seletivo Misto (Pism) 2024. Essa avaliação é exclusiva para os candidatos ao curso de Música.

De acordo com o edital, a universidade deve liberar o resultado da prova Prática a partir das 15h de hoje (19), no site da COPESE (Coordenação Geral de Processos Seletivos).

Trata-se da 1ª etapa das Provas de Habilidades Específicas. Essa etapa consistiu no envio de vídeos com a Performance Instrumento/Voz do candidato. Como é de caráter eliminatório, os candidatos reprovados não poderão participar da 2ª etapa, nem das provas gerais do Pism 2024.

O candidato interessados poderá interpor recursos contra o resultado preliminar. De acordo com o edital, o estudante poderá requerer, das 9h às 16h, via recurso, revisão da prova Prática, no dia 20 de outubro. A UFJF receberá as solicitações através do seguinte e-mail: copese@ufjf.br.

O resultado dos recursos está previsto para o dia 24 de novembro, a partir das 15h. Os aprovados nessa 1ª fase estarão convocados para a 2ª fase.

Provas de Habilidades

A segunda Prova do Teste de Habilidades Específicas para os cursos de Música (Bacharelado e Licenciatura) será aplicada no dia 29 de outubro.

A prova avaliará os conhecimentos teórico-musicais do candidato bem como sua

capacidade em lidar com estes. De acordo com o edital, a prova conterá 20 questões objetivas, sendo 6 delas baseadas na audição de trechos musicais gravados.



O local de prova será exclusivamente no Colégio de Aplicação João XXIII – Rua

Visconde de Mauá, 300 – Santa Helena – CEP 36015-260 – Juiz de Fora – MG.

Veja os editais de Música para mais informações.

Sobre o PISM 2024

As inscrições para o PISM 2024 já foram recebidas pela UFJF. Esse é um dos principais processos seletivos para o ingresso de novos alunos nos cursos de graduação da universidade mineira.

A aplicação das provas do PISM acontece tradicionalmente em três módulos, sendo cada um referente à uma série do Ensino Médio, de forma seriada. Desse modo, somente ao final do 3º ano do Ensino Médio e no Módulo III do PISM os candidatos concorrem às vagas ofertadas.

Provas do PISM 2024

De acordo com o cronograma, a UFJF aplicará as provas dos três módulos do Pism 2024 nos dias 9 e 10 de dezembro. A aplicação das provas terá início às 13h30, com término às 17h30 (horário de Brasília).

Os locais de prova serão nas cidades de Governador Valadares, Juiz de Fora e Muriaé, em Minas Gerais. Além disso, a UFJF também aplicará as provas em Petrópolis e Volta Redonda, no Estado do Rio de Janeiro.

Os conteúdos das provas abarcarão os componentes curriculares do Ensino Médio, variando de acordo com o módulo/série.

Oferta de vagas

A oferta total da UFJF para o Módulo III do Pism 2024 é de 2.303 vagas para ingresso em 76 cursos de graduação. Desses cursos, 66 são ministrados no campus de Juiz de Fora e 10 cursos ministrados em Governador Valadares.

Cerca de metade das vagas estão reservadas para estudantes egressos de escolas da rede pública, de acordo com a Lei de Cotas.

Resultados

A universidade deve liberar as notas do Módulo III no dia 31 de janeiro de 2024. Já a divulgação do resultado final, com a lista de classificados em 1ª chamada, está prevista para o dia 28 de fevereiro de 2024.

As notas das provas Módulos I e II serão divulgadas em 22 de março de 2024, enquanto os desempenhos finais dessas duas etapas serão divulgados no dia 5 de abril.

Acesse o edital do Pism na íntegra para mais informações.

