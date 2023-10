UFLA encerra período de inscrição para 1ª e 2ª etapa do PAS 2023

O período de inscrição para a 1ª e para a 2ª etapa do Processo de Avaliação Seriada (PAS) 2023 promovido Universidade Federal de Lavras (UFLA) chega ao fim nesta quarta-feira, dia 4 de outubro. Os interessados têm até as 23h59 para se inscrever (horário de Brasília).

O PAS consiste em um vestibular seriado realizado pela UFLA para a seleção de alunos para os cursos de graduação. Desse modo, os candidatos são avaliados ao longo do Ensino Médio, através da aplicação de provas em três etapas, referindo-se cada uma dela a uma série do Ensino Médio.

Portanto, podem se inscrever para a 1ª etapa do PAS 2023 estudantes que estão cursando neste ano a 1ª série do ensino médio. Para a 2ª etapa, podem se inscrever os alunos matriculados na 2ª série do ensino médio. Confira a seguir como participar do PAS 2023 e como será o processo seletivo!

PAS 2023: Como se inscrever?

A UFLA está recebendo as inscrições para o PAS 2023 exclusivamente de forma virtual. Nesse sentido, os interessado deverão acessar o site do PAS, clicar na etapa de interesse (PAS 1 ou PAS 2) e realizar o preenchimento do formulário eletrônico de inscrição.

No momento da inscrição é necessário preencher corretamente todas as informações pessoais, escolares e de contato solicitadas.

De acordo com o edital, o valor da taxa de inscrição para cada etapa é de R$ 140,00 (cento e quarenta reais). Para efetivar o cadastro, os candidatos não isentos devem pagar essa taxa até amanhã, dia 5 de outubro.



Você também pode gostar:

Ao participar do PAS 1 em 2023, o candidato deve fazer a prova do PAS 2 em 2024 e se inscrever para o PAS 3 em 2025, realizando também a prova do Enem deste ano. Na 3ª etapa a UFLA não aplica provas, mas aproveita o desempenho dos candidatos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Já para participar do PAS 2 neste ano, os candidatos já devem ter realizado a prova do PAS 1 em novembro de 2022 e devem, em 2024, realizar o Enem e se inscrever no PAS 3.

Provas do PAS 1 e 2

A aplicação das provas da 1ª e da 2ª etapa do PAS 2023 acontecerá ainda neste ano. De acordo com o cronograma, a aplicação das provas da 1ª etapa está marcada para o dia 3 de dezembro, enquanto as provas da 2ª etapa serão aplicadas em 26 de novembro.

Conforme indicado no edital, os inscritos na 1ª e 2ª etapas responderão provas objetivas sobre assuntos das disciplinas do 1º e do 2º ano do Ensino Médio, respectivamente.

A UFLA aplicará uma prova composta por 60 (sessenta) questões objetivas de múltipla escolha sobre os conteúdos das seguintes áreas:

Ciências da Natureza : Biologia, Física, e Química;

: Biologia, Física, e Química; Matemática ;

; Ciências Humanas : Geografia, História e Filosofia/Sociologia;

: Geografia, História e Filosofia/Sociologia; Linguagens: Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol), Língua Portuguesa e Literatura Brasileira.

Ainda de acordo com o cronograma, a aplicação acontecerá no período da tarde para as duas etapas. Desse modo, o início da aplicação será às 13h30, com término às 17h30 (horário de Brasília).

Haverá locais de aplicação nas cidades de Lavras e São Sebastião do Paraíso. A UFLA divulgará os locais de prova da 2ª etapa no dia 10 de novembro. Para a 1ª etapa, os locais de prova serão liberados em 17 de novembro.

No dia da aplicação, os candidatos deverão chegar aos locais de prova com antecedência e munidos de documento oficial de identificação com foto. Além disso, é necessário levar uma caneta fabricada em material transparente.

Resultado

A universidade vai liberar o relatório de desempenho, com o registro das notas obtidas pelos candidatos, a partir do dia 9 de janeiro de 2024.

Para mais informações, acesse os editais do PAS 1 e PAS 2.

Leia também ITA divulga locais de prova da 1ª fase do Exame de Escolaridade de Vestibular 2024; saiba mais.