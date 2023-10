UFMS encerra prazo para pedidos de isenção

A Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS) encerra nesta quarta-feira, dia 4 de outubro, o período de inscrição para envio dos pedidos de isenção da taxa de inscrição referentes aos processos seletivos que visam o ingresso de novos alunos em 2024.

Desse modo, os interessados em participar do PASSE, do Vestibular Digital e do Vestibular 2024 gratuitamente devem solicitar a isenção até as 23h59 de hoje (horário local) no site da UFMS.

Quem tem direito à isenção?

De acordo com os editais da UFMS, terão direito ao benefício da gratuidade na inscrição os candidatos que puderam comprovar cumulativamente:

estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico);

ser membro de família de baixa renda, com renda familiar mensal per capita de até um 1,5 salário mínimo; e

ter cursado todo o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola particular.

A UFMS está recebendo os pedidos de isenção exclusivamente de forma virtual. Portanto, os interessados deverão acessar o Portal de Ingresso e, no momento da inscrição, manifestar interesse em obter a isenção.

Inscrições abertas

O período de inscrição para os três processos seletivos de acesso aos cursos de graduação da UFMS está aberto. De acordo com os editais, a UFMS receberá as inscrições do Passe e dos Vestibulares o dia 16 de novembro de 2023.



Você também pode gostar:

As inscrições devem ser feitas exclusivamente por meio do preenchimento de formulário eletrônico, disponível no site da universidade. No ato da inscrição, o candidato deve indicar uma opção de curso de graduação e informar se deseja participar da seleção em ampla concorrência ou através do sistema de cotas.

Os candidatos não isentos devem pagar uma taxa de inscrição, cujo valor é de R$ 100,00 (cem reais), até 17 de novembro.

Provas do PASSE e dos Vestibulares

De acordo com a UFMS, a aplicação das provas do Vestibular 2024 será no dia 3 de dezembro (domingo), das 8h às 13h (horário de MS). Os candidatos responderão a uma prova composta por 60 questões objetivas e deverão elaborar uma redação.

Os locais de prova serão nas cidades de Aquidauana, Chapadão do Sul, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas.

As provas do Vestibular Digital 2024 também serão aplicadas no dia 3 de dezembro, mas de forma virtual. A UFMS vai aplicar duas provas, sendo uma prova objetiva e uma prova de redação.

Já a aplicação das três etapas do PASSE estão marcadas para o dia 10 de dezembro (domingo), no período das 8h às 13h. Os conteúdos das provas variam de acordo com cada etapa, mas as provas contarão com 60 questões. Os inscritos na 3ª etapa farão também uma prova de redação.

As provas do PASSE serão aplicadas em Aquidauana, Chapadão do Sul, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas.

Vagas e resultado

Ao todo, a UFMS está ofertando 9.456 vagas para ingresso em 2024, havendo oportunidades para cursos de graduação presenciais e a distância.

Para o Passe, a oferta é de 1.086 vagas, enquanto o Vestibular Tradicional conta com a oferta de 1.414 vagas. Já o Vestibular Digital visa o preenchimento de 6.956 vagas em cursos EAD.

A universidade reserva parte dessas vagas de acordo com a Lei de Cotas. Desse modo, há vagas exclusivas para egressos de escolas públicas.

De acordo com os cronogramas, a divulgação dos resultados dos Vestibulares e da 3ª etapa do Passe está marcada para 26 de janeiro de 2024. Já os desempenhos das 1ª e 2ª etapas do Passe ficarão disponíveis somente em 11 de março de 2024.

Para mais informações, acesse os editais.

Leia também ITA divulga locais de prova da 1ª fase do Vestibular 2024 nesta segunda (2); saiba mais.