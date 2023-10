UFPA encerra inscrições para o Vestibular 2024 via ENEM

A Universidade Federal do Pará (UFPA) encerra nesta segunda-feira, dia 16 de outubro, o período de inscrição para o Processo Seletivo Vestibular 2024, que usará as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) para selecionar os candidatos.

De acordo com o cronograma, os interessados terão até as 23h59 do último dia de inscrição para se cadastrar e concorrer às vagas. Conforme estabelecido no edital, o valor da taxa é de R$ 100,00 (cem reais).

As vagas são exclusivas para estudantes que tenham o Ensino Médio completo. Confira a seguir como se inscrever e como será o processo de classificação dos candidatos para o preenchimento das vagas!

Vestibular 2024 via ENEM

Conforme as orientações da UFPA, poderão participar do Processo Seletivo Vestibular 2024 os estudantes que tenham o Ensino Médio completo ou que estejam em vias de concluir essa etapa formal. Em caso de aprovação, no momento da matrícula, o estudante deverá apresentar documento que comprove a conclusão do Ensino Médio.

Além disso, para participar, é preciso estar inscrito na última edição do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2023. O processo seletivo utilizará somente essa edição para fins de classificação dos candidatos.

Como se inscrever?



A UFPA está recebendo as inscrições para esse processo seletivo exclusivamente via Internet. Portanto, para se inscrever, os interessados devem acessar o site da UFPA, preencher o formulário eletrônico de inscrição e enviar todos os dados até as 23h59 de amanhã (16).

Durante a inscrição, o candidato deverá escolher uma opção de curso de graduação e informar se deseja concorrer às vagas ofertadas em ampla concorrência ou através do sistema universal, além de informar todos os dados pessoais e de contato solicitados no requerimento.

Após preencher o formulário, os candidatos não isentos deverão realizar o pagamento da taxa de inscrição até o dia 31 de outubro para efetivar o cadastro.

Isenção da taxa

De acordo com o edital, a UFPA prevê a concessão de isenção da taxa de inscrição para estudantes de baixa renda. Os pedidos devem ser feitos on-line, exclusivamente no momento da inscrição.

Terão direito ao benefício estudantes que cursaram todo o Ensino Médio em escolas públicas e aqueles que estudaram em escola particular com bolsa integral.

Processo de seleção: ENEM

Como mencionado anteriormente, a classificação dos candidatos vai considerar os desempenhos por eles obtidos no Enem 2023. Portanto, para participar do Vestibular UFPA 2024, os estudantes devem esta inscritos no Enem 2023 e fazer todas as provas do exame.

De acordo com o cronograma do INEP, a aplicação das prova do Enem 2023 está marcada para os dias 5 e 12 de novembro e contará com locais de prova em todas as regiões do país. As inscrições para o Enem 2023 já foram recebidas, chegando a cerca de 3,9 milhões de inscritos.

Bônus regional

O edital do Vestibular 2024 prevê um bônus de 10% (dez por cento) sobre a nota obtida no Enem 2023 para os candidatos que cursaram todo o ensino médio em escolas localizadas nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins.

No entanto, para ter direito ao bônus, os interessados devem solicitar o benefício no momento da inscrição.

Vagas e resultados

Ao todo, a UFPA está ofertando 7.445 vagas para ingresso em 192 cursos de graduação (bacharelados, licenciaturas e tecnológicos). Parte das vagas estão reservadas para estudantes que cursaram todo o Ensino Médio em escolas públicas, de acordo com a Lei de Cotas.

Conforme indica o edital, as vagas estão distribuídas entre os campi da UFPA em Acará, Abaetetuba, Altamira, Baião, Barcarena, Belém, Bragança, Breves, Cametá, Capanema, Castanhal, Curuçá, Limoeiro do Ajuru, Mãe do Rio, Mocajuba, Oeiras do Pará, Salinópolis, Soure, Tomé-Açu e Tucuruí.

A UFPA publicará o resultado final do Processo Seletivo Vestibular 2024 somente após a divulgação dos resultados do Enem 2023, prevista para janeiro de 2024.

