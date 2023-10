UFPel encerra inscrições para o PAVE 2023

Os interessados em participar do Programa de Avaliação da Vida Escolar (PAVE) 2023, promovido pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel), têm até amanhã, dia 5 de outubro, para se inscrever. De acordo com o cronograma, a universidade encerra às 23h59 desta quinta-feira (5) o período de inscrição.

O PAVE é o vestibular seriado realizado pela UFPel para selecionar novos alunos para ingresso em seus cursos de graduação. O processo seletivo conta com três etapas, sendo cada uma referente à uma série do Ensino Médio. Nesse sentido, apenas na terceira e última etapa do PAVE, com o somatório das notas obtidas nas etapas 1 e 2, o candidato concorre às vagas ofertadas pela universidade.

Caso você esteja cursando o Ensino Médio e deseje fazer um curso superior da UFPel, essa é uma ótima oportunidade de ingresso. Veja a seguir como se inscrever e como será a aplicação das provas do PAVE 2023!

PAVE 2023: Inscrições

A UFPel está recebendo as inscrições para o PAVE 2023 exclusivamente de forma virtual. Portanto, os candidato devem acessar a página do PAVE e preencher o formulário de inscrição até as 23h59 de amanhã, como mencionado acima.

No ato da inscrição, os candidatos deverão informar os dados pessoais, escolares e de contato. Aqueles que se inscreverem para a Etapa 3 deverão escolher também uma opção de curso de graduação e informar se desejam concorrer em ampla concorrência ou através do sistema de cotas.

Os candidatos não isentos deverão pagar a taxa de inscrição até o dia 6 de outubro para efetivar o cadastro. O valor da taxa de inscrição varia de acordo com a etapa:

1ª etapa: R$ 60,00;

2ª etapa: R$ 75,00;

3ª etapa: R$ 90,00.



Provas do PAVE 2023

Para avaliar os estudantes, a universidade aplicará uma prova composta a partir dos componentes curriculares do Ensino Médio. A UFPel aplicará as provas da 1ª etapa no dia 2 de dezembro. Já a aplicação das provas da 2ª e da 3ª etapa está marcada para o dia 3 de dezembro.

As provas contarão com 32 questões objetivas de múltipla escolha sobre os assuntos das disciplinas do ano em curso. As provas da 3ª etapa também contarão com uma proposta de redação em Língua Portuguesa.

Haverá locais de provas nas cidades para as quais há oferta de vagas. Os candidatos poderão consultar onde realizarão o exame a partir de novembro.

Vagas e resultados

Conforme indicado no edital, a oferta total da UFPel é 1.031 vagas em diversos cursos de graduação. As oportunidades são para ingresso de novos alunos nos dois semestres letivos de 2024, sendo exclusivas para os classificados na Etapa 3.

A universidade reserva 90% das vagas ofertadas para o Programa de Ações Afirmativas. Nesse sentido, essas vagas são exclusivas para estudantes da rede pública, candidatos de baixa renda, Pretos, Pardos e Indígenas (PPI) e para pessoas com deficiência (PcD). As demais vagas estão voltadas para a seleção de estudantes em ampla concorrência.

De acordo com o cronograma, a UFPel divulgará o resultado final do PAVE 2023, com a lista de aprovados na 3ª etapa, no dia 16 de fevereiro de 2024. Nesta data a universidade divulgará a lista de convocados em 1ª chamada e as orientações para as matrículas.

A divulgação dos desempenhos dos inscritos na 1ª e na 2ª etapas acontecerá posteriormente, no site do PAVE.

Sobre a UFPel

Sediada da cidade de Pelotas, a UFPel é uma das principais instituições de ensino superior do Rio Grande do Sul. Além de cursos de graduação, a universidade conta com programas de pós-graduação, ofertando cursos de mestrado e doutorado.

Acesse o site da UFPel para mais informações sobre o PAVE.

