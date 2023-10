UFPel reabre inscrições para cursos de graduação a distância da UAB

A Universidade Federal de Pelotas (UFPel) reabriu o período de inscrição para cursos de graduação a distância, ofertados através do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB). Há centenas de oportunidades para três cursos ministrados na modalidade de Educação a Distância (EAD).

De acordo com o edital, as vagas ofertadas para ingresso no 1º semestre de 2024 são para os seguintes cursos:

Licenciatura em Matemática;

Licenciatura em Espanhol;

Licenciatura em História.

As oportunidades são exclusivas para estudantes que tenha o ensino médio completo ou que estejam em vias de concluir essa etapa da educação formal. Será necessário apresentar o certificado de conclusão do ensino médio na data da matrícula, em caso de aprovação.

Veja a seguir mais informações sobre as inscrições e sobre o processo de seleção para o preenchimento das vagas!

Inscrições reabertas

Com a reabertura do período de inscrição, a UFPel receberá as novas inscrições para esses três cursos até as 23h59 do dia 13 de novembro (horário de Brasília).

Como acontece tradicionalmente, a universidade está recebendo as inscrições exclusivamente de forma virtual. Portanto, para se inscrever, o candidato deverá acessar o site da UFPel e realizar o preenchimento do formulário eletrônico de inscrição.



No ato da inscrição, além dos dados pessoais e escolares, os candidatos deverão optar entre um dos três cursos de licenciatura e um polo de apoio presencial. É também no momento da inscrição que os estudantes poderão optar por concorrer às vagas em ampla concorrência ou através do sistema de cotas.

Ainda de acordo com o edital, o valor da taxa de inscrição é de R$ 60,00 (sessenta reais). Para efetivar o cadastro, os candidatos deverão pagar a taxa até o dia 14 de novembro.

Processo de seleção: Provas

Para fins de classificação dos candidatos, a UFPel aplicará uma prova de Redação em Língua Portuguesa, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cursos.

De acordo com o cronograma, a aplicação das provas foi remarcada para o dia 28 de janeiro de 2024, e acontecerá de forma presencial. Os locais de prova serão estabelecidos levando em consideração o polo para o qual o candidato de inscrever. Desse modo, a prova poderá ser na mesma cidade do polo em questão ou em cidade vizinha.

No dia da prova os estudantes deverão se apresentar aos locais de prova com antecedência, portando documento oficial de identificação com foto e caneta esferográfica, na cor azul ou preta fabricada em material transparente.

Oferta de vagas

Ao todo, a UFPel está ofertando 770 vagas para ingresso de novos alunos no 1º semestre do próximo ano. Dessas vagas, 280 são para o curso de Letras – Espanhol, 250 para Matemática e 240 para História. Parte das oportunidades estão reservadas de acordo com a Lei de Cotas.

Os cursos são de modalidade à distância, contudo serão ofertadas atividades presenciais obrigatórias. Nesse sentido, a UFPel ressalta que o estudante deve ter atenção na escolha do local do polo, pois o estudante será requisitado para atividades presenciais.

Desse modo, o edital indica que há oportunidades nos seguintes polos de apoio presencial:

Licenciatura em Letras: Agudo (30 vagas), Arroio dos Ratos (30), Cruz Alta (30), Panambi (30), Picada Café (30), Quaraí (30), Santana do Livramento (40), São Francisco de Paulo (30) e Sobradinho (30).

Agudo (30 vagas), Arroio dos Ratos (30), Cruz Alta (30), Panambi (30), Picada Café (30), Quaraí (30), Santana do Livramento (40), São Francisco de Paulo (30) e Sobradinho (30). Licenciatura em Matemática: Arroio dos Ratos (35 vagas), Cachoeira do Sul (35), Canguçu (35), Cruz Alta (35), Santana do Livramento (35), Santo Antônio da Patrulha (35) e Sobradinho (40).

Arroio dos Ratos (35 vagas), Cachoeira do Sul (35), Canguçu (35), Cruz Alta (35), Santana do Livramento (35), Santo Antônio da Patrulha (35) e Sobradinho (40). Licenciatura em História: Arroio dos Ratos (30 vagas), Cruz Alta (30), Picada Café (30), Quaraí (30), Santana do Livramento (30), São Francisco de Paula (30), Sapucaia do Sul (30) e Sobradinho (30).

Acesse o edital na íntegra para mais informações.

