UFPR aplica provas da 1ª fase neste domingo (22)

Nessa fase, a UFPR aplicará uma prova discursiva sobre conteúdos das disciplinas do Ensino Médio e uma prova de redação em Língua Portuguesa. Nessa fase, os candidatos responderão também a questões específicas, a depender do curso de graduação escolhido.

Vagas e resultados

De acordo com o edital, ao todo, a UFPR está ofertando 5.281 vagas em dezenas de cursos de graduação, visando o ingresso de novos alunos no primeiro e no segundo semestres de 2024.

Metade das vagas estão reservadas para estudantes que cursaram todo o Ensino Médio em escolas da rede pública, de acordo com a Lei de Cotas. Nesse sentido, há vagas exclusivas para candidatos pretos, pardos, indígenas e para pessoas com deficiência, com recorte de renda.

De acordo com o cronograma, a divulgação do resultado final, com o listão de classificados, está prevista para o dia 17 de janeiro de 2024. Na mesma data a universidade publicará as orientações para as matrículas.

Acesse o edital na íntegra para mais informações.