UFPR aplica provas para mais de 45 mil candidatos neste domingo (22)

A Universidade Federal do Paraná (UFPR) é uma instituição de ensino superior pública com ano de 1912. A instituição oferece uma série de cursos de graduação de excelência, atraindo estudantes de todo o Brasil.

O processo seletivo da UFPR está em andamento e os candidatos inscritos precisam ficar atentos: as provas do Vestibular 2024 serão aplicadas neste domingo, dia 22 de outubro.

Dessa maneira, para que você entenda como a prova irá funcionar e quais serão as próximas etapas do processo seletivo, o artigo de hoje separou um resumo com tudo que você precisa saber sobre o Vestibular 2024 da UFPR. Confira!

Vestibular UFPR 2024: provas são realizadas neste domingo (22)

Conforme previsto pelo edital do processo seletivo, as provas da primeira fase do Vestibular 2024 da UFPR serão realizadas neste domingo, 22 de outubro, das 14h às 19h30.

Os exames serão realizados nas cidades de Cascavel, Curitiba, Guarapuava, Jandaia do Sul, Joinville, Londrina, Maringá, Matinhos, Palotina, Paranaguá e Toledo. Os candidatos já podem consultar o próprio local de prova, uma vez que o ensalamento referente ao processo seletivo foi divulgado no dia 16 de outubro.

Na primeira fase, as provas serão composta por 90 questões de múltipla escolha (objetivas) sobre tópicos diversos estudados no ensino médio. As questões serão distribuídas da seguinte forma:

09 questões de Matemática;

09 questões de Física;

09 questões de Química;

09 questões de Biologia;

09 questões de Geografia;

09 questões de História;

08 questões de Língua Estrangeira Moderna (Alemão, Espanhol, Francês, Inglês, Polonês, Japonês ou Italiano);

18 questões de Português, sendo 12 de Língua Portuguesa e 06 de Literatura Brasileira;

05 questões de Filosofia;

05 questões de Sociologia.



Vestibular UFPR 2024: próximas etapas

A segunda fase do Vestibular da UFPR será realizada nos dias 03 e 04 de dezembro. Porém, somente serão convocados para a segunda fase os candidatos melhor classificados na primeira etapa. Segundo as informações divulgadas, a quantidade de participantes a ser convocada é equivalente a três vezes o número de vagas conforme a modalidade de concorrência, o curso e o turno escolhido pelo candidato.

As provas da segunda etapa da seleção serão divididas da seguinte maneira:

1 prova de Compreensão e Produção de Textos, comum a todos os candidatos;

Até duas provas de questões discursivas de acordo com o curso escolhido;

2 provas específicas para os candidatos ao curso de Música convocados para essa fase.

A prova de Compreensão e Produção de Textos, comum a todos os candidatos, será formada por 03 questões discursivas, no valor de 20 pontos cada, com um total de 60 pontos.

Os resultados do Vestibular da UFPR serão divulgados no dia 17 de janeiro de 2024.

Vestibular UFPR 2024: livros obrigatórios

A UFPR selecionou algumas livros que deverão ser lidos por todos os candidatos, uma vez que questões sobre as obras literárias estarão presentes no Vestibular 2024.

Veja quais foram as obras escolhidas para esta edição do processo seletivo:

A falência , de Julia Lopes de Almeida;

Liras de Marília de Dirceu, de Tomás Antônio Gonzaga;

Morte e vida severina, de João Cabral de Melo Neto;

Noite na taverna, de Álvares de Azevedo;

Nove noites, de Bernardo Carvalho;

O livro das semelhanças, de Ana Martins Marques;

Quarto de despejo, de Carolina Maria de Jesus;

Sagarana , de Guimarães Rosa.

Vestibular UFPR 2024: funcionamento das inscrições

O período de inscrições para o Vestibular 2024 da UFPR terminou no mês de agosto. Os candidatos puderam se inscrever de forma online por meio do site do Vestibular da UFPR.

No momento da inscrição, os estudantes deveriam indicar uma categoria de concorrência: concorrência geral ou concorrência especial.

Vestibular UFPR 2024: oferta de vagas

Através do Vestibular 2024, a UFPR irá oferecer 5.281 vagas para diferentes cursos de graduação. Do total de vagas, 2.651 serão destinadas para ampla concorrência e 2.666 serão distribuídas entre as categorias do sistema de reserva de vagas (ações afirmativas).