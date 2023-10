UFRB aplica provas do Vestibular de Educação do Campo neste domingo (29)

As provas do Vestibular de Educação do Campo 2024/1 da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) serão aplicadas na manhã deste domingo, dia 29 de outubro. De acordo com o cronograma, a aplicação terá início às 9h (horário local).

Desse modo, os portões de acesso aos locais de prova serão abertos às 08h20min, e fechados, impreterivelmente, às 08h50min.

Conforme estabelecido previamente por meio de edital, os locais de prova serão nos municípios de Amargosa, Feira de Santana, Seabra e Valença, no interior da Bahia. Os candidatos puderam escolher no momento da inscrição a cidade para realizar a prova. É possível consultar o ensalamento e endereços dos locais de prova por meio do site da UFRB.







Vestibular 2024/1: Composição das Provas

A classificação dos candidatos será estabelecida a partir de desempenho obtido pelos candidatos em prova aplicada pela UFRB. De acordo com o edital, a avaliação abarcará os componentes curriculares do Ensino Médio.

Nesse sentido, a avaliação do Vestibular de Educação do Campo 2024/1 conta com duas partes, sendo uma objetiva e uma discursiva.

A Prova Objetiva contará com questões objetivas de múltipla escolha sobre assuntos de Conhecimentos Gerais, Matemática e Ciências da Natureza. Já a Prova Discursiva consiste em proposta de Redação em Língua Portuguesa sobre tema da atualidade.

Orientações para o dia de prova



De acordo com as orientações da UFRB, os candidatos deverão chegar aos locais de prova com antecedência mínima de 1h do horário de início da aplicação. A universidade não permitirá o acesso de estudantes após o horário de fechamento dos portões, que será às 8h50.

Além disso, os candidatos deverão apresentar documento oficial de identificação com foto para ingressar nos locais de prova. Para responder as provas, os estudante deverão levar caneta esferográfica, fabricada em material transparente. Confira mais orientações no site da UFRB.

Vagas e cursos ofertados

Ainda de acordo com o edital, as oportunidades ofertadas pela UFRB através desse processo seletivo são para ingresso de novos alunos nos cursos de graduação na Educação do Campo da UFRB, em Regime de Alternância, no 1º semestre letivo de 2024.

As oportunidades estão distribuídas entre os Campi de Amargosa e Feira de Santana e são exclusivas para os candidatos que possuem o Ensino Médio completo. Além disso, é pré-requisito para a participação ser professor em exercício na educação básica em escolas do campo e/ou residir e/ou exercer atividades no campo ou pertencer aos povos do campo.

Para o vestibular em Educação do Campo, a universidade está oferecendo 190 vagas distribuídas em quatro cursos superiores:

Amargosa : Centro de Formação de Professores: 80 vagas para Licenciatura em Educação do Campo com habilitação em Ciências Agrárias ;

: Feira de Santana : Centro de Ciência e Tecnologia em Energia e Sustentabilidade: 40 vagas para Licenciatura em Educação do Campo com habilitação em Matemática ; 40 vagas para a Licenciatura em Educação do Campo com habilitação em Ciências da Natureza ; e 30 vagas para Tecnólogo em Tecnologia em Alimentos .

:

Resultado e matrículas

De acordo com o cronograma, a divulgação do resultado do Vestibular de Educação do Campo está marcada para 21 de novembro. Nesta data, a UFRB deve liberar a lista de convocados em 1ª chamada e as orientações para as matrículas dos aprovados.

Para realizar o registro acadêmico, os convocados deverão apresentar os documentos solicitados pela UFRB. Além dos documentos de identificação do estudante, a universidade solicita o certificado de conclusão do ensino médio e o respectivo histórico escolar.

Acesse o edital do Vestibular de Educação do Campo para mais detalhes.

