UFS divulga alteração na seleção por cotas através do SiSU 2024

A Universidade Federal de Sergipe (UFS) divulgou recentemente que vai alterar o processo de seleção por cotas realizado através do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) 2024, realizado pelo Ministério da Educação (MEC). As mudanças anunciadas são especialmente voltadas para candidatos que concorrem às cotas raciais e de renda.

De acordo com a UFS, as mudanças têm como objetivo facilitar a vida dos candidatos e tornar o processo mais eficiente e justo.

O SiSU é um programa do MEC que seleciona novos alunos para ingresso em diversos cursos de graduação ofertados por diversas instituições de ensino superior públicas, principalmente universidades e institutos federais.

Para a classificação dos inscritos no SiSU, o MEC usa as notas por eles obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Desse modo, para participar do SiSU 2024, os candidatos deverão participar do Enem 2023.

Uma das universidade federais que aderem ao SiSU para o preenchimento de vagas em seus cursos de graduação é a UFS. Veja a seguir as mudanças anunciadas pela instituição para o processo de seleção via SiSU do próximo ano!

Cotas por Renda

Em relação ao recorte de renda, por exemplo, a UFS busca simplificar o processo de comprovação. Com a mudança, os candidatos que buscam vagas reservadas para renda bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo somente poderão comprovar esse pré-requisito por meio do número NIS.

Nesse sentido, a UFS aceitará exclusivamente a certidão do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) como documento comprobatório da renda.

O CadÚnico é um sistema de registro social que armazena todos os dados do núcleo familiar das pessoas de baixa rende nele inscritas. Trata-se um um registro que permite o acesso a diversos programas sociais do governo voltados para pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica.



Desse modo, os interessados em concorrer às vagas ofertadas pela UFS através do SiSU nas cotas para estudantes de baixa renda deverão se inscrever no CadÚnico ou atualizar o o cadastro, caso já estejam inscritos. O procedimento deve ser feito através do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS).

Em resumo, a UFS não aceitará quaisquer documentos de comprovação de renda como declaração de composição familiar ou carteira de trabalho para a avaliação socioeconômica. Nesse sentido, o pró-reitor de Assuntos Estudantis da UFS, Marcelo Mendes, acredita que a mudança irá aprimorar o atendimento aos alunos ingressantes e simplificar o processo de matrícula, tornando-o mais eficiente.

Cotas raciais

Quanto ao processo de seleção através das cotas raciais via SiSU, a mudança anunciada pela UFS é a antecipação do exame de heteroidentificação.

Nesse sentido, os candidatos que optarem por concorrer às vagas reservadas para pretos, pardos e indígenas deverão passar por um procedimento de verificação fenotípica em data estabelecida pela UFS, com banca de heteroidentificação definida antecipadamente pela universidade.

O exame de heteroidentificação tem como objetivo agilizar os trâmites burocráticos relacionados à autodeclaração de candidatos aprovados e minimizar possíveis sanções legais ou desclassificações futuras por descumprimento dos critérios.

UFS irá aderir ao SiSU 2024

O ingresso de novos alunos nos cursos da UFS no 1º semestre letivo de 2024 será feito exclusivamente por meio do SiSU 2024. A universidade ainda não divulgou o número total de vagas ofertadas, mas tradicionalmente oferta metade das vagas disponíveis em ampla concorrência, para o público geral.

Outra metade das vagas ofertadas (50%) estarão reservadas para estudantes que cursaram todo o Ensino Médio em escolas da rede pública de ensino, com recorte de renda, e percentual exclusivo para pretos, pardos e indígenas e também para pessoas com deficiência.

Acesse o site da UFS para mais detalhes.

