UFSM divulga datas do PSS e do Vestibular 2024

A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) anunciou na última semana novidades sobre as modalidades de ingresso nos cursos de graduação. A UFSM divulgou que retomará para ingresso em 2024 o Processo Seletivo Seriado (PSS).

Além disso, a universidade divulgou as principais datas do Vestibular 2024, o principal processo seletivo para o ingresso de novos alunos. A UFSM também irá aderir ao Sistema de Seleção Unificada (SiSU), seleção realizada pelo Ministério da Educação (MEC), com o uso das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Nos próximos dois anos, em 2024 e 2025, 70% das vagas serão preenchidas pelo SiSU e 30% pelo Vestibular. As vagas ofertadas por meio do PSS 2023 visam o ingresso de novos alunos somente a partir de 2026.

Principais datas

A Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) ainda não informou o período de inscrição para o Vestibular e para o PSS 2024. No entanto, adiantou as datas de aplicação das provas, bem como as habilidades que nortearão o Programa de Conteúdos das provas de ambos os processos seletivos.

De acordo com a Prograd, o Vestibular 2024 e a primeira prova do PSS serão realizados em janeiro de 2024. Ambas as seleções contarão com a aplicação de provas divididas em três avaliações iguais e que serão realizadas simultaneamente e em dias consecutivos.

Nesse sentido, PSS 1 será no sábado à tarde, assim como a Prova 1 do Vestibular. No domingo de manhã ocorrem o PSS 2 e a Prova 2 do vestibular. O PSS 3 e a Prova 3 do Vestibular ocorrem no domingo à tarde.



Você também pode gostar:

Desse modo, a aplicação das provas do Vestibular e do PSS acontecerá nas seguintes datas:

Prova 1 : dia 13 de janeiro, das 13h30 às 16h30, com 40 questões;

: dia 13 de janeiro, das 13h30 às 16h30, com 40 questões; Prova 2 : dia 14 de janeiro, das 8h às 11h, com 40 questões;

: dia 14 de janeiro, das 8h às 11h, com 40 questões; Prova 3: dia 14 pela tarde, das 13h30 às 18h30, com 40 questões e a prova de redação.

De acordo com a universidade, o aluno que realizou as provas anteriores do PSS e está inscrito no Vestibular 2024 poderá escolher qual prova irá prestar, com base no seu desempenho nas edições anteriores do PSS.

PSS e Vestibular UFSM

As provas do Vestibular 2024 e do PSS serão compostas a partir dos componentes curriculares do Ensino Médio. Desse modo, cada avaliação contará com 40 questões, além de uma prova a redação em Língua Portuguesa. Portanto, os candidatos responderão a 120 questões objetivas e uma discursiva.

A Prograd já divulgou no site de Ingresso o número de questões referente a cada área do conhecimento. A UFSM destacou ainda que o PSS é um vestibular seriado, contando com três etapas: PSS I, PSS II e PSS III. As provas de cada uma dessas etapas acompanham cada uma das séries do Ensino Médio.

Nesse sentido, o estudante deverá se inscrever na etapa correspondendo à série que está cursando – 1º ano para PSS 1, 2º ano para PSS 2 e 3º ano para PSS 3. J

Ainda de acordo com o anúncio da UFSM, a aplicação das provas do PSS acontecerá nas sete mesorregiões do Rio Grande do Sul e nas capitais do sul do país – Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba.

A universidade deve publicar neste mês de outubro o edital que selecionará as escolas onde serão aplicadas as provas. Terão preferência as instituições públicas de ensino. Cada região deverá ter uma escola/polo de aplicação, enquanto Porto Alegre deve ter de três a quatro.

Já a aplicação das provas do Vestibular 2024 acontecerá nos seguintes campi da UFSM: Santa Maria, Frederico Westphalen, Palmeira das Missões e Cachoeira do Sul.

Acesse o site da UFSM para mais informações.

Leia também Uesb publica edital de abertura do Vestibular 2024; veja período de inscrição e como solicitar a isenção da taxa.