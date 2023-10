UFT aplica as provas do Vestibular 2024 hoje (29)

A Universidade Federal do Tocantins (UFT) realiza neste domingo, dia 29 de outubro, a aplicação das provas do Vestibular 2024/1. De acordo com o edital, a aplicação acontecerá em dois turnos, com duração de quatro horas cada.

No período da manhã, o fechamento dos portões de acesso aos locais de prova será às 8h (horário de Brasília), enquanto no horário vespertino, os portões fecham às 14h30.

Conforme estabelecido no edital, os locais de prova serão nas cidades de Araguaína, Arraias, Gurupi, Miracema, Palmas, Porto Nacional e Tocantinópolis, cidades para as quais haverá oferta de vagas. Para os candidatos ao curso de Medicina as provas serão, exclusivamente, em Palmas e Araguaína.

Os candidatos puderam escolher, no momento da inscrição a cidade para realizar a prova e a consulta ao local de prova e ensalamento pode ser feita por meio do site da UFT. Confira aqui.

Composição das provas

Conforme estabelecido no edital, para fins de avaliação e classificação dos candidatos, a UFT aplicará provas compostas a partir dos componentes curriculares do Ensino Médio.

Nesse sentido, os candidatos responderão uma prova objetiva com 76 questões de múltipla escolha sobre sobre as seguintes áreas: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Matemática e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias; e Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

A UFT aplicará também uma prova de redação em Língua Portuguesa, que apresentará uma proposta de escrita sobre tema da atualidade. O edital indica ainda que as provas estão distribuídas da seguinte forma:



Você também pode gostar:

Manhã (das 8h às 12h) : Provas de Linguagens, Matemática e Redação;

: Provas de Linguagens, Matemática e Redação; Tarde (das 14h30 às 18h30): Provas de Ciências Humanas e da Natureza.

Orientações para as provas

Segundo as orientações da UFT, os candidatos deverão chegar aos locais de prova com antecedência, pois não será permitida a entrada de estudantes após o horário de fechamento dos portões.

Para ter o acesso liberado aos locais de prova, os candidatos deverão, obrigatoriamente, apresentar documento oficial de identificação com foto. Além disso, os estudantes deverão levar caneta esferográfica fabricada em material transparente para responder ao exame.

Oferta de vagas

Ao todo, a UFT está ofertando 968 (novecentas e sessenta e oito) vagas por meio do Vestibular 2024. De acordo com o edital, as oportunidades são para 51 opções de cursos de graduação de diversas áreas.

As oportunidades estão distribuídas entre diversos campi da UFT localizados na capital e no interior do Tocantins, havendo também vagas para a UFNT.

A UFT já divulgou a concorrência do Vestibular 2024/1. O curso mais concorrido é o de Medicina (bacharelado) em Araguaína com 229,25 candidatos por vaga. O curso menos disputado é o de Serviço Social, em Miracema, com apenas uma inscrição.

Do total das oportunidades, 377 vagas são para a seleção em ampla concorrência. Outras 589 vagas estão divididas entre as categorias de cotas: estudantes de escolas públicas, pessoas de baixa renda, pretos e pardos, indígenas e PcDs.

Resultados

A divulgação do resultado final do Vestibular 2024, com a lista de convocados em 1ª chamada, está marcada para o dia 19 de dezembro. Na mesma data a UFT divulgará as orientações e documentos necessários para as matrículas.

Além de documentos de identificação do candidato, para o registro acadêmico, a UFT solicita o certificado de conclusão do ensino médio e o respectivo histórico escolar.

Principais datas do Vestibular 2024 da UFT

Período de inscrição: 25 de agosto a 11 de setembro

Divulgação do local de prova: 11 de outubro

Provas: 29 de outubro

Gabaritos preliminares: 30 de outubro

Gabarito definitivo: 13 de novembro

Resultado final: 19 de dezembro

Acesse o edital do Vestibular 2024 na íntegra para mais detalhes.

Leia também Vestibular 2024: UEPA recebe inscrições para mais de 3,5 mil vagas em diversos cursos de graduação; saiba mais.