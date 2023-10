UFT divulga gabarito preliminar do Vestibular 2024

A Universidade Federal do Tocantins (UFT) publicou nesta segunda-feira, dia 30 de outubro, o gabarito preliminar e os cadernos de prova referentes ao Vestibular 2024. Desse modo, os candidatos já podem conferir as respostas oficiais por meio do site da UFT.

Como o gabarito é provisório, os candidatos interessados poderão contestar as respostas e as questões das provas. De acordo com o cronograma, os recursos serão recebidos na terça e na quarta-feira, dias 31 de outubro e 1º de novembro, exclusivamente de forma virtual, no site do Vestibular.

Após a análise dos recursos, a UFT divulgará o gabarito definitivo no dia 13 de novembro. As respostas individuais aos recursos estão previstas para a mesma data.

Resultado do Vestibular 2024

A divulgação do resultado final do Vestibular 2024, com a lista de convocados em 1ª chamada, está marcada para o dia 19 de dezembro. Na mesma data a UFT divulgará as orientações e documentos necessários para as matrículas.

Além de documentos de identificação do candidato, para o registro acadêmico, a UFT solicita o certificado de conclusão do ensino médio e o respectivo histórico escolar.

Provas do Vestibular 2024

Conforme definido previamente, a UFT aplicou as provas do Vestibular 2024 no último domingo, dia 29 de outubro. A aplicação aconteceu em dois turnos, com duração de quatro horas cada. No período da manhã, a aplicação começou às 8h, enquanto à tarde, as provas começaram às 14h30 (horário de Brasília).

Houve locais de prova nas cidades para as quais há oferta de vagas. Nesse sentido, a aplicação aconteceu em Araguaína, Arraias, Gurupi, Miracema, Palmas, Porto Nacional e Tocantinópolis. A UFT aplicou provas compostas a partir dos componentes curriculares do ensino médio, com a seguinte distribuição:



Manhã (das 8h às 12h) : Provas de Linguagens, Matemática e Redação;

: Provas de Linguagens, Matemática e Redação; Tarde (das 14h30 às 18h30): Provas de Ciências Humanas e da Natureza.

Além disso, a universidade aplicou uma prova de redação em língua portuguesa. A prova apresentou a proposta de escrita um texto dissertativo-argumentativo, em norma padrão da língua portuguesa, sobre o seguinte tema: “Os impactos do envelhecimento na economia brasileira”.

Oferta de vagas

De acordo com o edital, a oferta total da UFT é de 968 (novecentas e sessenta e oito) vagas por meio do Vestibular 2024. As oportunidades contemplam 51 opções de cursos de graduação de diversas áreas ministrados de forma presencial.

Nesse sentido, as vagas estão distribuídas entre diversos campi da UFT localizados na capital e no interior do Tocantins, havendo também vagas para a UFNT (Universidade Federal do Norte do Tocantins).

A UFT já divulgou a concorrência do Vestibular 2024/1. O curso mais concorrido é o de Medicina (bacharelado) em Araguaína com 229,25 candidatos por vaga. O curso menos disputado é o de Serviço Social, em Miracema, com apenas uma inscrição.

Do total das oportunidades, 377 vagas são para a seleção em ampla concorrência. Outras 589 vagas estão divididas entre as categorias de cotas. Desse modo, 50% das vagas são para estudantes que cursaram todo o ensino médio em escolas da rede pública, com percentual para candidatos autodeclarados pretos e pardos. Além disso, 5% das vagas são para membros de comunidades quilombolas e 5% para integrantes de povos indígenas.

Cronograma do Vestibular 2024

Período de inscrição: 25 de agosto a 11 de setembro

Divulgação do local de prova: 11 de outubro

Provas: 29 de outubro

Gabaritos preliminares: 30 de outubro

Gabarito definitivo: 13 de novembro

Resultado final: 19 de dezembro

A UFT é uma das principais instituições de ensino superior do estado do Tocantins. Com diversos campi na capital e no interior, a universidade oferece cursos de graduação e de pós-graduação.

Acesse o edital do Vestibular 2024 para mais informações.

