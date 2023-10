UFT divulga relação de concorrência do Vestibular 2024

A Universidade Federal do Tocantins (UFT) é uma instituição de ensino superior pública com sede principal em Palmas, Tocantins.

A instituição oferece inúmeros cursos e oportunidades para os seus alunos, atraindo novos estudantes de diversas partes do Brasil todos os anos.

A próxima edição do processo seletivo da UFT já está em andamento e os candidatos devem ficar atentos: nesta segunda-feira, 16 de outubro, a UFT divulgou a relação de concorrência do Vestibular 2024.

Dessa forma, para que você consiga acessar o documento e entender quais são os seus próximos passos no processo seletivo, o artigo de hoje separou um resumo completo sobre o Vestibular 2024 da UFT. Confira!

Vestibular UFT 2024: relação de concorrência é divulgada

Nesta segunda-feira, dia 16 de setembro, a UFT divulgou a relação de concorrência do Vestibular 2024. No documento divulgado, os candidatos podem conferir a concorrência de cada curso para o qual estão sendo oferecidas vagas nesta edição do processo seletivo da instituição.

A relação de concorrência está disponível no site da Copese, responsável pela organização do processo seletivo. Os candidatos não precisam fazer nenhum tipo de login ou cadastro para acessar o documento, disponibilizado em formato PDF.

De acordo com as informações presentes na relação de concorrência, o curso mais concorrido do Vestibular 2024 da UFT é o curso de Medicina ministrado em Araguaína, com 229,25 candidatos por cada vaga.



A menor relação de candidatos por vaga, por sua vez, é aquela do curso de Serviço Social no campus da UFT em Miracema. A relação é de 1 inscrito para oito vagas disponíveis.

Ficou com alguma dúvida sobre a concorrência do processo seletivo? Então acesse o edital do Vestibular 2024 da UFT e consulte mais informações.

Vestibular UFT 2024: oferta de vagas

Nesta edição do processo seletivo, a UFT está oferecendo 966 vagas para diferentes cursos ministrados pela instituição. Os cursos estão sendo oferecidos nos períodos matutino, integral e noturno.

Porém, conforme indicado no edital do processo seletivo, a UFT irá dividir as vagas disponíveis em duas modalidades: ampla concorrência e ações afirmativas. O sistema de reserva de vagas (cotas) irá separar direcionar 50% das vagas para candidatos que estudaram em escola da rede pública, 5% para candidatos membros de comunidades quilombolas e 5% para candidatos integrantes de povos indígenas.

Veja a distribuição das vagas a seguir:

Ampla concorrência: 377 vagas;

Ações afirmativas: 589 vagas.

Vestibular UFT 2024: funcionamento das provas

Esta edição do Vestibular da UFT prevê que todos os candidatos deverão realizar uma prova no dia 29 de outubro de 2023.

A UFT irá aplicar as provas nas cidades de Palmas, Araguaína, Arraias, Gurupi, Miracema, Porto Nacional e Tocantinópolis. Porém, os estudantes que estão concorrendo às vagas para o curso de Medicina farão as provas na cidade de Palmas e Araguaína.

A prova será composta por uma proposta de redação e por 76 questões de múltipla escolha (objetivas) sobre tópicos variados estudados ao longo do ensino médio. As provas serão divididas da seguinte maneira:

Período matutino: provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias e Redação;

Período vespertino: provas de Ciências Humanas e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

Em cada um dos períodos os candidatos terão quatro horas à disposição para as provas.

Vestibular UFT 2024: divulgação dos gabaritos e resultados

Segundo o calendário oficial do processo seletivo, o gabarito provisório das questões do Vestibular da UFT será divulgado no dia 30 de outubro. O gabarito definitivo, por sua vez, será divulgado para todos os candidatos no dia 03 de novembro, após a análise dos recursos enviados pelos participantes.

Por fim, o resultado definitivo do Vestibular da UFT será divulgado às 17h do dia 19 de dezembro. A instituição irá liberar a consulta ao desempenho individual de cada candidato no mesmo dia.