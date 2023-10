UFU divulga resultado final do Vestibular 2023/2

A Universidade Federal de Uberlândia (UFU) divulgou o resultado final do Vestibular 2023/2. Desse modo, os participantes já podem conferir as listas de candidatos convocados e classificados por meio do Portal de Seleção DIRPS.

Além da lista geral de classificação, com a relação de candidatos aprovados no cursos escolhidos em 1ª opção, a UFU liberou também a lista de classificados na 2ª opção de curso. Confira aqui.

Os candidatos classificados devem ficar atentos às próximas publicações da universidade, pois, em breve, serão divulgadas as orientações para as matrículas dos convocados em primeira chamada.

No período a ser definido pela UFU os candidatos convocados deverão apresentar todos os documentos para o registro acadêmico. Entre os documentos, a UFU solicita o certificado de conclusão do Ensino Médio e o respectivo histórico escolar, além dos documentos de identificação do candidato.





Como foi o Vestibular 2023/2?

A UFU está ofertando mais de 1.500 vagas para ingresso em dezenas de cursos de graduação ministrados de forma presencial em 7 campi da instituição.

Para classificar os candidatos para o preenchimento das vagas, a UFU realizou um processo seletivo em duas fases. As provas da 1ª fase foram aplicadas no dia 2 de julho. Nessa fase os candidatos responderam a questões objetivas compostas a partir dos componentes curriculares do Ensino Médio.



Você também pode gostar:

A aplicação da 1ª fase contou com locais de prova nas cidades de Uberlândia, Patos de Minas, Monte Carmelo, Ituiutaba e Belo Horizonte, em Minas Gerais. Houve também locais de prova em Goiânia (GO) e Ribeirão Preto (SP).

Já a aplicação das provas da 2ª fase aconteceu no dia 6 de agosto de 2023. Somente os estudantes aprovados na 1ª fase puderam participar da aplicação. Os locais de prova da 2ª fase foram nas cidades de Ituiutaba (MG), Monte Carmelo (MG), Patos de Minas (MG) e Uberlândia (MG).

Na 2ª fase os candidatos responderam questões discursivas sobre assuntos de Biologia, Filosofia, Física, Geografia, História, Língua Estrangeira (Espanhol, Francês ou Inglês), Língua Portuguesa, Literatura, Matemática, Química e Sociologia. Além disso, a UFU aplicou uma prova de redação em Língua Portuguesa.

Oferta de vagas

De acordo com o edital, a oferta total da UFU através do Vestibular 2023/2 é de 1.647 (mil seiscentas e quarente e sete) vagas. As vagas são para ingresso nos cursos de graduação no 2º semestre letivo de 2023, cujo início se dará ainda neste ano.

Há vagas para licenciaturas, bacharelados e tecnólogos. O edital indica ainda que os cursos ofertados são: Administração, Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, Ciência da Computação, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Ciências Sociais, Design, Enfermagem, Engenharia Aeronáutica, Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia Biomédica, Engenharia Mecânica, Filosofia, Física, História, Letras, Nutrição, Química, Relações Internacionais e Sistemas de Informação.

Entre esses cursos, os mais concorridos são Medicina, com 292,1 candidatos por vaga, Psicologia, com 40,5 candidatos por vaga, e Direito, que registrou 38 candidatos por vaga.

Reserva de vagas

A UFU reserva cerca de metade das vagas ofertadas de acordo com a Lei de Cotas. Portanto, 50% do total das vagas está reservado para estudantes cursaram todos os anos do Ensino Médio em escolas da rede pública.

Nesse sentido, há percentual de vagas exclusivo para pretos, pardos, indígenas (PPI), e pessoas com deficiência (PcD), com recorte de renda. Os candidatos que optaram pelas cotas no momento da inscrição deverão passar por procedimento de verificação do critérios para garantir a vaga, em caso de aprovação.

Desse modo, a UFU estabeleceu os procedimentos de verificação (da Condição dos Candidatos PcD, da Comprovação de Renda e da Autodeclaração para Candidatos PPI) em editais complementares. Confira aqui.

Acesse o site da UFU para mais informações.

Leia também Inep abre as inscrições para a 2ª etapa do Revalida 2023/2; saiba mais.