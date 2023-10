Última chance! Inscrições para vagas Danone terminam nesta segunda (23)

Este programa de estágio na Danone tem duração máxima de dois anos e está focado no crescimento pessoal e profissional dos estudantes, seguindo a metodologia 70:20:10.

Isso significa que 70% do tempo é dedicado a experiências práticas e vivências profissionais no cotidiano, 20% para interações sociais e aprendizado com colegas, e 10% para aprendizado formal e teórico.

Para se candidatar ao processo seletivo da Danone, é necessário ser estudante do ensino superior, com previsão de formatura entre dezembro de 2024 e dezembro de 2025.

Além disso, é preciso residir em São Paulo/SP (para vagas híbridas) ou em Poços de Caldas/MG (para vagas presenciais).

Os candidatos devem estar disponíveis para estagiar 6 horas por dia, com a modalidade (presencial ou híbrida) dependendo da localidade da vaga. Esta é uma excelente oportunidade para estudantes que desejam adquirir experiência prática em uma empresa renomada como a Danone.

Benefícios vagas Danone

Os benefícios pagos aos aprovados são:

incluem bolsa-auxílio nos valores de R$ 1,8 mil (São Paulo/SP) e R$ 1,6 mil (Poços de Caldas/MG), vale-refeição ou refeitório local, vale-transporte,

plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, cesta de Natal, auxílio-creche, gmpass, totalpass, descontos nos produtos e day off no aniversário.

Como se inscrever vagas Danone

Os interessados poderão se inscrever para o Programa de Estágio Danone 2024 até o dia 23 de outubro através do link.

O processo seletivo das vagas Danone para o programa de estágio na Danone envolve várias etapas criteriosas. Inclui uma avaliação de adequação cultural e habilidades de raciocínio fluído, seguida por uma dinâmica de grupo realizada online. Os candidatos bem-sucedidos passarão por entrevistas presenciais como parte do processo de seleção.

Após a aprovação no processo seletivo, os estagiários iniciarão o programa em janeiro de 2024. Esta jornada oferece aos estudantes a oportunidade de se desenvolverem profissionalmente e de se integrarem a uma das empresas líderes no setor de alimentos e bebidas, como a Danone.

Mais vagas

Mais vagas de emprego estão abertas com chances para várias áreas e cargos. Além disso, as remunerações são atrativas.

A ISA CTEEP, empresa atuante no setor de transmissão de energia, está com inscrições abertas para seu programa de estágio, com mais de 30 vagas disponíveis, e oito vagas para o programa de trainee.

É importante destacar que metade dessas vagas é reservada para mulheres, pessoas negras e pardas. As oportunidades estão abertas para candidatos de diversas áreas de formação, incluindo Engenharias, Administração, Ciências Econômicas, Ciências Sociais, Comunicação Social, Psicologia e Relações Internacionais.

Os estágios são oferecidos em diferentes localidades no estado de São Paulo, como Bauru, Cabreúva, a capital, Jundiaí e Mogi das Cruzes, além de Sarandi (PR) e Uberlândia (MG).

Já as vagas de trainee estão concentradas na capital paulista e em Jundiaí, com a possibilidade de viagens. A empresa adota um modelo de trabalho híbrido, proporcionando flexibilidade aos seus colaboradores.

Bolsas e vagas de emprego

As inscrições para as oportunidades da ISA CTEEP estão abertas para estudantes universitários que estejam cursando a partir do penúltimo ano de graduação e tenham disponibilidade para um ciclo de estágio de pelo menos um ano.

Os estagiários receberão uma bolsa-auxílio a partir de R$ 1.750, bem como benefícios como vales alimentação e refeição no valor total de R$ 1.600, plano de saúde e odontológico, vale-transporte ou transporte via van de acordo com a localidade, Gympass, entre outros. A jornada de trabalho é de seis horas diárias.

Etapas

O processo seletivo compreende etapas de inscrição, testes online, dinâmicas e entrevistas. Os interessados podem se inscrever no programa por meio da página oficial até o dia 13 de novembro.

Ao concluir o ciclo de estágio, os estudantes terão adquirido uma compreensão mais profunda de suas competências, habilidades e interesses, e poderão ser considerados para oportunidades de assistentes, analistas ou engenheiros.

Para os trainees com até três anos de formação, a empresa oferece contratação em regime CLT com um salário de R$ 7.200, acompanhado de um pacote de benefícios semelhante ao oferecido aos estagiários, acrescido de plano de previdência privada, gratificação de férias e participação nos lucros e resultados (PLR).

Como se inscrever nas vagas de emprego

As inscrições podem ser feitas por meio da página oficial do programa, clicando aqui. Os cadastros poderão se feitos até o dia 13 de novembro.