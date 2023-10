Última chance para garantir uma das 100 vagas

O concurso do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) anuncia que as inscrições chegam ao fim nesta sexta-feira, 06 de outubro.

A seleção oferta 100 vagas.

Sobre o concurso do FNDE

Ao todo, serão ocupadas 100 posições na sede do órgão, localizada na capital federal, Brasília (DF). Além disso, será formado um cadastro reserva para futuras oportunidades.

A competição está aberta a candidatos com diploma de ensino superior em qualquer campo de estudo. A distribuição das vagas para carreira de especialista em financiamento e execução de programas e projetos educacionais. se divide da seguinte maneira:

75 vagas destinadas à concorrência geral;

20 posições reservadas para candidatos negros;

5 oportunidades voltadas para pessoas com deficiência.

O vencimento base para esta posição é de R$ 7.938,73, além de um auxílio-alimentação no valor de R$ 658 e uma retribuição de titulação, que varia de acordo com o nível de qualificação, indo de R$ 1.139,83 para profissionais pós-graduados a R$ 2.917,19 para doutores. Com todos esses benefícios, a remuneração total pode chegar a impressionantes R$ 11.513,92.

Atribuição do cargo

Um especialista em financiamento e execução de programas e projetos educacionais é alguém que ajuda a planejar e fazer acontecer projetos na área de educação. Eles fazem coisas como:



Criar planos: Eles pensam em como fazer projetos educacionais funcionarem, como definir metas e estratégias.

Conseguir dinheiro: Eles encontram maneiras de obter dinheiro para esses projetos, seja do governo, empresas ou outras fontes.

Controlar o dinheiro: Eles garantem que o dinheiro seja usado da melhor maneira possível, fazendo contas e relatórios financeiros.

Verificar se está tudo indo bem: Eles acompanham o progresso dos projetos e resolvem problemas quando surgem.

Avaliar resultados: Eles verificam se os projetos estão funcionando e fazem medições para ver como eles estão ajudando as pessoas.

Trabalhar com outras pessoas: Eles colaboram com escolas, organizações e outras pessoas para fazer os projetos acontecerem.

Contar às pessoas sobre os projetos: Eles explicam os resultados dos projetos para as pessoas interessadas, como os doadores, pais, alunos e a comunidade.

Cumprir regras: Eles garantem que tudo o que fazem siga as regras e regulamentos da educação.

Em resumo, um especialista em financiamento e execução de programas e projetos educacionais deste concurso do FNDE ajuda a fazer coisas boas na educação, planejando, conseguindo dinheiro, acompanhando o progresso e contando para todos como está indo.

Provas concurso do FNDE

As etapas do processo seletivo incluem uma prova objetiva composta por 170 questões, juntamente com uma prova discursiva que envolve a elaboração de uma dissertação e resposta a uma pergunta.

Essas avaliações estão agendadas para o dia 3 de dezembro, e serão realizadas no Distrito Federal. O conteúdo programático abrange as seguintes áreas:

Língua Portuguesa

Matemática e Raciocínio Lógico

Informática

Conhecimentos Específicos

Na segunda fase, os candidatos que passarem para a próxima etapa participarão de um curso de formação, que tem caráter eliminatório e classificatório. Esse programa de capacitação compreenderá um total de 120 horas, incluindo aulas teóricas e práticas

Sobre as provas

Fique atento às datas:

Anúncio do Edital: 14 de setembro

Período de Inscrições: 18 de setembro a 6 de outubro

Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição: 18 de setembro a 6 de outubro

Prazo para Efetuar o Pagamento da Taxa de Inscrição: até 25 de outubro

Realização das Provas: 3 de dezembro

Liberação do Gabarito Preliminar: 4 de dezembro

Período para Recursos contra o Gabarito: de 5 a 6 de dezembro

Como se inscrever no concurso do FNDE

Os interessados poderão se inscrever , mediante o preenchimento de formulário disponível no site www.cebraspe.org.br. A taxa de participação custa R$ 80, mas é possível solicitar isenção.

Neste certame, a gratuidade foi para os seguintes grupos:

membros de família inscrita no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais), do governo federal;

doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.