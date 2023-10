Última semana para participar; veja como se inscrever

Falta menos de uma semana para o fim do período de inscrição no processo seletivo da Coca-Cola FEMSA Brasil. De acordo com informações oficiais, há vagas em vários estados do Brasil, como São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul. O processo de inscrição vai estar aberto até o dia 10 de outubro.

O processo

A seletiva aberta pela Coca-Cola FEMSA conta com aproximadamente 100 vagas de emprego em diversas regiões do país. Conforme informações da empresa, há processos de seleção para diversas áreas e para os mais variados níveis de escolaridade. Os requisitos, no entanto, variam de acordo com o vaga que está sendo aplicada.

Quais são as vagas abertas?

Abaixo, você pode ver uma lista com algumas das vagas e suas respectivas áreas, que foram anunciadas pela empresa neste processo de seleção.

Operador (a) Empilhadeira;

Ajudante Operacional;

Técnico em Segurança do Trabalho;

Vendedor;

Médico (a) do Trabalho;

Motorista Entregador;

Promotor;

Coordenador Manufatura;

Gerente de Processos Críticos Jr.;

Auxiliar de Entrega;

Assistente de Faturamento;

Jovem Aprendiz;

Banco de Talentos – Exclusivo (PcD).

Os locais das vagas na Coca-Cola

Agora, você pode conferir abaixo a distribuição de vagas por localidade:

São Paulo/SP (Bairro Jurubatuba) Finanças, Jurídico, Marketing, Novos Negócios, Planejamento Estratégico, Melhoria Contínua, Recursos Humanos, Marketing e TI (com vagas reservadas para pessoas com deficiência), Tecnologia e Inovação;

Jundiaí/SP nas áreas de Qualidade, Segurança e Meio Ambiente;

Osasco/SP com vagas em Operações, Logística e Distribuição;

Campo Grande/MS com oportunidades em Operações, Logística e Distribuição;

Curitiba/PR com vagas em Operações, Logística e Distribuição;

Santa Maria/RS com vagas em Operações, Logística e Distribuição;

Belo Horizonte/MG com oportunidades em Operações, Logística e Distribuição;

Itabirito/MG nas áreas de Planejamento Estratégico e Melhoria Contínua.

Promotor

Uma das áreas mais procuradas neste processo de seleção é a de promotor. Neste caso, por exemplo, a empresa está exigindo o ensino médio completo e conhecimentos técnicos no pacote office. Para além disso, a empresa também exige que o candidato tenha atuado na área comercial diretamente com a reposição ou atendimento e vendas a clientes.

A empresa também exige que este cidadão tenha um veículo próprio e a CNH B válida.

A remuneração

A Coca-Cola FEMSA também já divulgou a remuneração para estas vagas que estão sendo abertas. Como era de se esperar, os valores variam de acordo com casa área de atuação. De todo modo, de uma maneira geral é possível dizer que os salários estão indicados em uma faixa que varia entre R$ 1.400 e R$ 3,5 mil a depender do cargo.

A empresa deixa claro neste sentido que alguns dos salários podem ser negociados entre o patrão e o empregado depois da seleção já no momento da contratação. Para uma elevação do valor, o empregado tem que, pelo menos, indicar que possui muito experiência e habilidade para aquela determinada vaga.

Quem pode entrar na seleção

De acordo com a empresa, existem alguns pré-requisitos para que uma pessoa possa ter o direito de fazer parte desta seleção. Veja abaixo algumas das regras:

É preciso estar matriculado em uma instituição de ensino superior;

O curso realizado nesta instituição precisa ser bacharelado ou tecnológico;

A previsão de conclusão de graduação deve ser em alguma data entre dezembro de 2024 e dezembro de 2026.

Vale frisar, no entanto, que como os cargos são para atuação em diferentes regiões do país, é natural que a exigência para a ocupação de diferentes cargos seja diferente em diferentes localidades. É possível, por exemplo, que uma sede exija que o empregado resida nas proximidades, por exemplo.

Como se inscrever no processo de seleção

Não é preciso sair de casa para se inscrever neste processo de seleção. Basta acessar o site oficial da empresa clicando sobre este link. Neste portal, além da inscrição, o cidadão vai poder tirar mais dúvidas sobre o certame.