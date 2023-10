Últimas horas de inscrição para ESTE concurso do Ministério Público

Mais concurso do Ministério Público está chegando ao fim. É importante se atentar pois o órgão oferta boas vagas e salários atrativos.

Ao todo são 70 oportunidades.

Sobre o concurso do Ministério Público

Se você está interessado em seguir uma carreira de promotor de justiça no Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, é importante saber que as inscrições para o concurso se encerram nesta segunda-feira, dia 16 de outubro.

Esta é uma oportunidade única, com um total de 70 vagas disponíveis para o cargo, das quais 52 são destinadas à ampla concorrência, quatro são reservadas para pessoas com deficiência, e 14 para candidatos negros ou pardos neste concurso do Ministério Público.

Para se qualificar como candidato a promotor de justiça, é necessário possuir diploma de ensino superior em direito e comprovar pelo menos três anos de atividade jurídica. O subsídio oferecido para esse cargo é de R$ 27.403,08.

Fases concurso do Ministério Público

O concurso do Ministério Público envolve várias etapas, com a primeira sendo a prova preambular, que consistirá em 100 questões objetivas, sendo 80 relacionadas ao conhecimento jurídico e 20 de língua portuguesa. Essa prova está agendada para o dia 3 de dezembro de 2023, na cidade de Porto Alegre/RS.

Pois bem, o concurso do Ministério Público também inclui etapas como provas discursivas, inscrição definitiva, exames de saúde física e mental, provas orais, prova de tribuna e análise de títulos. Essas etapas têm diferentes níveis de caráter eliminatório e classificatório.



Esta é uma oportunidade significativa para aqueles que buscam uma carreira na área jurídica, e o cargo de promotor de justiça é de extrema relevância para o sistema de justiça.

Como se inscrever neste concurso do Ministério Público

Os interessados poderão se inscrever até as 18h, exclusivamente pela internet, através do próprio site do MP RS (www.mprs.mp.br).

O valor de inscrição é R$ 300.

O que faz um promotor de justiça

As funções são amplas pois é um profissional altamente qualificado e comprometido com a justiça. Desempenham um papel vital na manutenção da ordem legal e na proteção dos direitos dos cidadãos.

Os Promotores de Justiça atuam como defensores da sociedade como um todo. Eles não representam apenas os interesses individuais, mas buscam o bem comum e a justiça para todos.

Além de lidar com casos judiciais, os Promotores de Justiça também se envolvem em atividades preventivas. Isso pode incluir educar a comunidade sobre seus direitos, promover a prevenção de crimes e colaborar com outras agências para melhorar a segurança pública.

Os Promotores de Justiça frequentemente lidam com casos complexos que envolvem crimes graves, corrupção e violações dos direitos humanos. Eles trabalham incansavelmente para garantir que os responsáveis por essas ações sejam responsabilizados. Vale lembrar que também os Promotores de Justiça são defensores da ética na aplicação da lei. Eles devem agir com integridade, imparcialidade e respeitar os direitos de todas as partes envolvidas em um caso.

Em alguns casos, os Promotores de Justiça atuam como mediadores para resolver disputas de forma não litigiosa. Isso ajuda a aliviar a sobrecarga do sistema judicial e a promover soluções mais rápidas e eficazes.

Os Promotores de Justiça representam as vítimas de crimes, buscando justiça em seu nome. Eles trabalham para garantir que as vítimas sejam ouvidas, respeitadas e apoiadas ao longo do processo judicial.

Como se preparar concurso do Ministério Público

Além de conhecer o cargo, é preciso entender o edital e ver os requisitos, atribuições e assuntos que serão cobrados. Verifique os conteúdos gerais e específicos. Ao estudar, faça um plano de estudo, estabeleça metas diárias e delimite tempo, a fim de realizar um estudo organizado.

Se preocupe também em realizar atividades por meio de questões anteriores e verifique os temas que você tem mais dificuldade.

Feito isso, você está treinando o seu cérebro para aquisição de conteúdos e treinando também o seu tempo para ter um bom desempenho na hora da prova.