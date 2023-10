Últimas horas de inscrição para o Concurso CNPq; salários acima de R$ 13 MIL

O concurso CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) para diversas áreas anuncia que as inscrições estão chegando ao fim.

Os salários são atrativos e os salários poderão ultrapassar R$ 13 mil.

Concurso CNPq

O prazo de inscrições para o concurso do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) chega ao fim nesta segunda-feira (23), com encerramento marcado para as 18h.

Este concurso CNPq oferece um total de 50 vagas, além da formação de cadastro reserva.

As oportunidades do concurso CNPq são direcionadas a profissionais com curso superior e se destinam à carreira de analista em ciência e tecnologia. A sede do órgão está localizada em Brasília, no Distrito Federal. Os postos disponíveis abrangem diversas áreas, tais como:

Administração e Recursos Logísticos (8 vagas);

Desenvolvimento e Arquitetura de Software (2 vagas);

Gestão de Dados Corporativos (1 vaga);

Gestão e Acompanhamento de Projetos e Programas em CT&I (19 vagas);

Gestão e Governança de Tecnologia da Informação (2 vagas);

Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil (8 vagas);

Infraestrutura de Tecnologia da Informação (2 vagas);

Administração de Pessoal (8 vagas).

O salário base é de R$ 5.913,57, e, considerando o auxílio-alimentação de R$ 658, juntamente com os valores máximos de gratificação de desempenho (que pode chegar a até R$ 1.974) e retribuição por titulação (que pode atingir até R$ 4.746,56 para candidatos com doutorado), os vencimentos totais podem chegar a R$ 13.292,13.

Como serão as provas do concurso CNPq



As provas para este concurso, compostas por 120 questões do tipo “certo” ou “errado”, juntamente com uma redação, estão agendadas para o dia 14 de janeiro de 2024, a serem realizadas no Distrito Federal. O conteúdo programático abrangerá os seguintes tópicos:

Língua Portuguesa;

Legislação e Ética na Administração Pública;

Raciocínio Lógico e Quantitativo;

Noções de Direito Administrativo;

Noções de Direito Constitucional;

Noções de Administração Pública;

Informática (exceto para vagas da mesma área);

Língua Inglesa;

Conhecimentos Específicos.

Adicionalmente, haverá uma etapa de análise de títulos, cujo prazo para envio dos documentos será definido oportunamente. Serão aceitos certificados e diplomas de especialização, mestrado e doutorado, bem como comprovantes de experiência profissional.

Como se inscrever no concurso CNPq

Os interessados poderão se inscrever no site www.cebraspe.org.br. A taxa de participação custa R$ 120, mas é possível solicitar isenção.

A gratuidade da taxa do concurso CNPq foi disponibilizada para estes grupos:

membros de família inscrita no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais), do governo federal;

doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.

Sobre o CNPq