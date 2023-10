Último dia de inscrição DESTE Concurso Público com salários de R$ 9 MIL

Um concurso público importante anuncia que hoje, 31 de outubro, é o último dia para realização de inscrição. Os salários são atrativos.

Concurso público CRBio-4

O prazo para inscrições no concurso do CRBio-4 (Conselho Regional de Biologia da 4ª Região) encerra nesta terça-feira, 31 de outubro. Este concurso oferece quatro vagas para atuação em Belo Horizonte (MG) e se destina a profissionais com curso superior. As vagas disponíveis são para os seguintes cargos:

Analista de Comunicação/Designer Gráfico (1 vaga)

Analista de Fiscalização (2 vagas)

Analista Jurídico (1 vaga)

Benefícios concurso público

Os candidatos deste concurso público selecionados receberão uma remuneração no valor de R$ 8.761,01, além dos seguintes benefícios:

Auxílio-alimentação/refeição de R$ 54,43 por dia

Vale-transporte

Plano de saúde

Além dos requisitos de escolaridade especificados no edital deste concurso público, todos os candidatos devem possuir, no mínimo, uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria “B”.



Provas concurso público

A prova objetiva está marcada para o dia 3 de dezembro, em Belo Horizonte, e consistirá em resolver 50 questões de múltipla escolha em um período de no máximo três horas e meia. As questões abrangerão os seguintes temas:

Língua Portuguesa

Raciocínio Lógico

Conhecimentos Específicos

A validade do concurso será de dois anos, contados a partir da homologação do resultado final, com a possibilidade de uma prorrogação por igual período, a critério do órgão, conforme indicado no edital.

Como se inscrever neste concurso público

Os interessados deverão se inscrever no site www.nossorumo.org.br. O valor da taxa é o mesmo para todas as funções: R$ 79.

Outro concurso

Um novo edital foi liberado. Desta vez, as chances são do concurso público Reciprev- (Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores de Recife)

Os cargos ofertados são: Nível médio Cargo Vagas Remuneração Assistente de Previdência e Assistência à Saúde 04 R$ 1.721,79 Nível médio/técnico Cargo Vagas Remuneração Técnico em Previdência e Assistência à Saúde – Contabilidade 02 R$ 1.721,79 + gratificações Técnico em Previdência e Assistência à Saúde – Informática 01 R$ 1.721,79 + gratificações. Nível superior Cargo Vagas Remuneração Analista de Previdência e Assistência à Saúde: Administrativa 03 R$ 3.314,73 + gratificações Analista de Previdência e Assistência à Saúde: Arquivologia 01 R$ 3.314,73 + gratificações Analista de Previdência e Assistência à Saúde: Assistência Social 01 R$ 2.486,04 + gratificações Analista de Previdência e Assistência à Saúde: Ciência Atuarial 01 R$ 3.314,73 + gratificações Analista de Previdência e Assistência à Saúde: Contabilidade 01 R$ 3.314,73 + gratificações Analista de Previdência e Assistência à Saúde: Informática 01 R$ 3.314,73 + gratificações Requisitos e remuneração deste concurso público Os salários para os cargos no concurso da Reciprev são definidos da seguinte forma: Assistente de Previdência e Assistência à Saúde (nível médio): R$ 1.627,55 para uma jornada de 40 horas semanais.

Técnico em Previdência e Assistência à Saúde (nível técnico): R$ 2.435,99 para uma carga horária de 40 horas semanais.

Analista de Previdência e Assistência à Saúde (Assistente Social): R$ 4.696,92 para uma jornada de 30 horas por semana. Para outras áreas do Analista de Previdência e Assistência à Saúde, o salário será de R$ 6.262,55 para uma carga horária de 40 horas semanais. Os requisitos de escolaridade para cada cargo são os seguintes: Assistente de Previdência e Assistência à Saúde: Ensino médio completo.

Técnico em Previdência e Assistência à Saúde: Curso técnico completo na respectiva área.

Analista de Previdência e Assistência à Saúde: Curso superior completo na respectiva área. Provas concurso público O concurso Reciprev será composto por uma única etapa de avaliação, que consistirá em uma prova objetiva. Esta prova terá caráter eliminatório e classificatório e está prevista para ocorrer no dia 25 de fevereiro de 2024. A prova objetiva será constituída por 50 questões de múltipla escolha, abrangendo tanto conhecimentos gerais quanto específicos. Cada questão apresentará cinco alternativas, das quais apenas uma será correta. A duração total da prova será de 3 horas, incluindo o tempo destinado à leitura das instruções, à coleta da digital e ao preenchimento da Folha de Respostas. Veja mais aqui