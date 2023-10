Último dia de inscrição para ESTE Concurso da Câmara com salários acima de R$ 7 MIL

Este concurso da Câmara oferta vagas para vários níveis de escolaridade. Os salários também são atrativos. Portanto, se atente aos requisitos.

Não perca esta chance.

Concurso da Câmara

Hoje, dia 25 de outubro, é o último dia para se inscrever no concurso da Câmara de Arujá, que fica na Região Metropolitana de São Paulo. O concurso tem o objetivo de preencher seis vagas imediatas, e os contratados seguirão o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Se você possui o ensino médio completo, há oportunidades para as funções de auxiliar de serviços gerais (1 vaga), controlador de patrimônio (1 vaga) e copeira (1 vaga).

Para o cargo de técnico em contabilidade (1 vaga), é necessário ter ensino médio, curso técnico na área e registro no órgão de classe. Os salários iniciais variam de R$ 1.959,44 a R$ 4.760,94.

Se você tem formação superior, poderá se candidatar para as carreiras de analista de recursos humanos (1 vaga) e arquivista (1 vaga). Os salários oferecidos são de R$ 7.453,95 e R$ 6.270,17, respectivamente.

Benefícios

Além dos salários, os servidores da Câmara Municipal de Arujá receberão benefícios como vale-refeição no valor de R$ 1.054,93, vale-alimentação no valor de R$ 744,18, auxílio-transporte, convênio médico e adicional por tempo de serviço (2% a cada um ano trabalhado).



Se você deseja participar do concurso, lembre-se de fazer sua inscrição ainda hoje.

Como serão as provas do concurso da Câmara

O concurso da Câmara de Arujá terá uma única etapa de avaliação para todos os candidatos, que é a prova objetiva. Essa prova é de caráter eliminatório e classificatório e consiste em responder a questões de múltipla escolha. As disciplinas que serão abordadas na prova incluem:

Língua portuguesa

Matemática e raciocínio lógico

Conhecimentos específicos (dependendo do cargo)

A data prevista para a realização da prova é 19 de novembro de 2023, e os locais e horários exatos serão informados no edital de convocação, que será publicado em momento oportuno.

Como se inscrever no concurso da Câmara

Os interessados deverão se inscrever através do site do IGECS – Instituto de Gestão de Cidades (www.igecs.org.br), banca organizadora do processo de seleção.

As taxas são nos valores de R$ 60 (níveis médio e técnico) e R$ 85 (superior).

