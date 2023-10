Último dia de inscrição para o concurso do CFFa; 80 vagas!

O concurso do CFFa (Conselho Federal de Fonoaudiologia) anuncia que as inscrições estão chegando ao fim. Portanto, os interessados em uma das 80 vagas deverão se inscrever até esta segunda, 09 de outubro.

Sobre o concurso do CFFa

O concurso oferece 80 vagas para o cargo de analista superior – fonoaudiólogo, sendo uma vaga para contratação imediata e 79 para formação de cadastro reserva.

Para se candidatar, é necessário ter um diploma registrado de conclusão de curso de graduação em fonoaudiologia, além de estar com o registro ativo e em dia no Conselho Regional de Fonoaudiologia (Crefono).

A remuneração oferecida é de R$ 5.102,97 para uma jornada de trabalho de 30 horas semanais.

Além do salário, o Conselho Federal de Fonoaudiologia também oferece os seguintes benefícios:

Vale-refeição no valor de R$ 396 por mês.

Vale-alimentação no valor de R$ 1.034 por mês.

Plano de saúde completo (médico, hospitalar e odontológico) totalmente subsidiado para o funcionário e 50% subsidiado para dependentes.

Plano de cargos e salários.

Vale-transporte.



Esta é uma oportunidade para os profissionais da área de fonoaudiologia ingressarem em uma carreira com boas condições de trabalho e benefícios atrativos

Como serão as provas do concurso do CFFa

O concurso será dividido em duas fases:

prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; e

prova de títulos, de caráter classificatório.

A prova objetiva vai contar com 60 questões divididas da seguinte forma:

20 questões de língua portuguesa;

5 de noções de informática;

10 de legislação do CFFa;

5 de ética no serviço público; e

20 de conhecimentos específicos.

As provas do concurso do CFFa estão marcadas para 26 de novembro.

Como se inscrever no concurso do CFFa

Para se inscrever, é necessário acessar o site do Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro – IDIB (www.idib.org.br), que é a banca organizadora responsável pelo processo de seleção. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, por meio deste site. Atribuições Entre as funções estão: Dependendo de onde ele trabalha e do que é necessário, suas tarefas podem incluir: Avaliar pessoas para entender se têm problemas de fala, linguagem, audição ou voz.

Criar planos de tratamento especiais para ajudar pessoas com dificuldades de comunicação, como crianças que não falam bem, pacientes que tiveram cirurgias na cabeça e no pescoço ou pessoas com voz rouca.

Ajudar na recuperação de pessoas que tiveram lesões no cérebro, como AVC, para que possam falar e se comunicar melhor.

Ensinar pacientes, famílias e cuidadores sobre como melhorar a comunicação e fazer exercícios de fonoaudiologia.

Trabalhar para evitar problemas de comunicação e audição por meio de programas de prevenção.

Fazer pesquisas para aprender mais sobre a fonoaudiologia e como ajudar as pessoas.

Manter registros de como os pacientes estão progredindo e compartilhar informações com outros profissionais de saúde.

Colaborar com médicos, terapeutas e outros profissionais para cuidar bem dos pacientes.

Continuar aprendendo e se atualizando com as novidades da fonoaudiologia. Sobre o Conselho O CFFa, ou Conselho Federal de Fonoaudiologia, é uma organização que representa os fonoaudiólogos no Brasil. Sua principal missão é regulamentar e supervisionar a profissão de fonoaudiólogo, garantindo que esses profissionais atuem de acordo com as regras éticas e técnicas estabelecidas pela lei. As principais responsabilidades do CFFa incluem: O CFFa emite o registro profissional que permite aos fonoaudiólogos exercerem legalmente sua profissão no país. Estabelece regras e regulamentos para a prática da fonoaudiologia no Brasil e monitora se os profissionais estão cumprindo essas normas. Além disso, promove a ética entre os fonoaudiólogos, assegurando que eles tratem os pacientes de maneira ética e responsável. Ainda incentiva a educação e atualização constante dos profissionais para garantir a qualidade dos cuidados prestados aos pacientes.