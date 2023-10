Último dia de inscrição para o CONCURSO TST com salários acima de R$ 13 MIL

Esta sexta-feira, 27 de outubro, é o último dia de inscrição para o concurso TST – Tribunal Superior do Trabalho. Veja a seguir maiores detalhes.

Concurso TST

As inscrições para o concurso do Tribunal Superior do Trabalho (TST) se encerram nesta sexta-feira (27), às 18h. O certame oferece 290 vagas de nível superior para trabalhar em Brasília (DF), distribuídas em 20 vagas para ampla concorrência e 270 para cadastro reserva.

Há oportunidades para técnico judiciário — programação (18 postos + 232 CR), analista — medicina/clínica médica (1 + 29 CR) e analista — engenharia mecânica (1 + 9 CR), com salários que variam de R$ 8.046,84 a R$ 13.202,62.

As provas objetiva e discursiva do concurso TST estão marcadas para 21 de janeiro de 2024, em Brasília.

O conteúdo programático engloba língua portuguesa, raciocínio lógico, noções de direitos das pessoas com deficiência, normas institucionais e conhecimentos específicos. A seleção terá validade de dois anos, a contar da homologação do resultado final, podendo ser prorrogada por igual período, a critério do órgão.

Os interessados puderam se inscrever de 2 a 27 de outubro, com possibilidade de solicitar isenção da taxa de inscrição no mesmo período.

O pagamento da taxa de inscrição pode ser feito até o dia 20 de novembro. O gabarito preliminar será divulgado em 23 de janeiro de 2024, com prazo para interposição de recursos contra o gabarito de 24 a 25 de janeiro de 2024. O edital do concurso foi publicado em 22 de setembro.



Como se inscrever neste concurso TST

Os interessados poderão se inscrever pela internet, mediante o preenchimento de formulário eletrônico disponível no site www.cebraspe.org.br. As taxas de participação custam:

R$ 85 (técnico);

R$ 130 (analista).

Sobre o TRT

O TRT, Tribunal Regional do Trabalho, é um órgão fundamental no Brasil para a resolução de conflitos trabalhistas. Sua função é atuar como segunda instância nos processos que envolvem relações de trabalho, julgando recursos interpostos contra as decisões das Varas do Trabalho.

Além disso, o TRT tem o importante papel de promover a conciliação entre as partes envolvidas em um processo, buscando uma solução amigável e rápida para o conflito. Isso ajuda a evitar que o processo se arraste por anos no judiciário, o que pode prejudicar tanto as empresas quanto os trabalhadores envolvidos.

Outra função relevante do TRT é a de fiscalizar o cumprimento das leis trabalhistas, garantindo que os direitos dos trabalhadores sejam respeitados e que as empresas cumpram suas obrigações legais. Isso é importante para manter um ambiente de trabalho justo e equilibrado, que beneficie tanto empregados quanto empregadores.

Em resumo, o TRT exerce um papel fundamental na resolução de conflitos trabalhistas, promovendo a conciliação entre as partes, fiscalizando o cumprimento das leis e garantindo a justiça nas relações de trabalho. Isso faz dele um órgão essencial para a manutenção de um ambiente de trabalho saudável e produtivo.

