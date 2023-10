último dia para participar do PROCESSO SELETIVO em dois estados

A Ford anuncia que esta terça-feira, 10 de outubro, é o último dia para se inscrever no processo seletivo aberto para dois estados do Brasil.

As chances são para São Paulo e Bahia.

Sobre o processo seletivo da Ford

A Ford encontra-se atualmente na fase final do seu processo de seleção, disponibilizando 22 posições em uma variedade de setores, com foco em candidatos com deficiência (PcD) nos estados da Bahia e São Paulo. As inscrições continuarão abertas até hoje, 10 de outubro.

O programa de trainee da Ford tem como objetivo identificar e recrutar 22 profissionais PcD que se destacam por suas capacidades criativas e sua paixão pela tecnologia.

As áreas de atuação abrangem Marketing, Compras, Recursos Humanos, Finanças, Serviços, Logística e Tecnologia da Informação, com oportunidades também disponíveis no Centro de Desenvolvimento e Tecnologia da Ford Brasil.

Durante um período de 18 meses, os participantes selecionados para o programa de trainee terão a oportunidade de desenvolver suas habilidades técnicas e comportamentais.

Durante esse período, eles passarão por diferentes departamentos da empresa, receberão orientação de mentores experientes, participarão de projetos estratégicos, receberão feedback regularmente e serão avaliados em seu desempenho. O programa neste processo seletivo será conduzido em locais como Camaçari/BA, São Paulo/SP e Tatuí/SP.

Requisitos



Para se candidatar neste processo seletivo , é um requisito essencial ser uma pessoa com deficiência. Além disso, os candidatos devem ter concluído sua graduação entre dezembro de 2019 e julho de 2023 e demonstrar proficiência no uso das ferramentas do pacote MS Office, bem como ter um conhecimento intermediário de inglês.

Além disso, é importante que os candidatos estejam dispostos a viajar. As vagas estão disponíveis para profissionais formados em diversas áreas, como Administração, Engenharias, Tecnologia da Informação, Ciências Contábeis, Psicologia, Comunicação, Marketing, Design, entre outras.

Benefícios processo seletivo

Os colaboradores que se juntarem à equipe poderão ter uma série de vantagens, incluindo:

Plano de saúde.

Plano odontológico.

Seguro de vida.

Opção entre vale-refeição ou vale-alimentação.

Auxílio para conectividade ou mobilidade.

TotalPass.

Um dia de folga no aniversário.

Participação nos resultados.

Previdência privada.

Acesso a uma plataforma de aprendizado de inglês.

Oportunidades de participar de campanhas de vacinação.

Programa de orientação pessoal, que inclui apoio psicológico, financeiro, jurídico e social.

Acesso à telemedicina Dr. AON.

Esses benefícios visam a proporcionar um ambiente de trabalho saudável e apoiar o bem-estar dos colaboradores.

Como se inscrever neste processo seletivo

Os interessados devem se inscrever por meio do link até hoje, dia 10/10.

O processo de seleção para o programa de trainee abrange várias etapas, com o objetivo de identificar os candidatos mais qualificados.

Os interessados em participar do programa devem se inscrever, fornecendo informações pessoais e profissionais.

Os candidatos passam por testes de proficiência em inglês para avaliar suas habilidades linguísticas.

Aqueles que se autodeclararam como pessoas com deficiência devem apresentar um laudo médico que comprove sua condição.

Os candidatos são entrevistados por profissionais da Cia de Talentos, que é responsável pelo processo de seleção.

Os candidatos que avançam para a fase final passam por mais testes, que podem abranger diversas áreas de conhecimento.

Na última etapa, os finalistas são entrevistados pelos gestores da empresa.

O programa de trainee está programado para iniciar em 13 de novembro deste ano, quando os candidatos selecionados começarão seu treinamento e desenvolvimento dentro da empresa.

Como se preparar

Antes de mais nada é importante se atentar às etapas do processo seletivo . Além da análise inicial sobre a empresa é importante verificar os requisitos solicitados.

Treinar as habilidade é uma boa dica. Responder o teste com calma, ler com atenção e se dar bem na entrevista pode te fazer alcançar este emprego.

No momento da entrevista, jamais minta informações. Fale ou escreva no currículo apenas aquilo que possa ser comprovado posteriormente.