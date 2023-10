ÚLTIMOS DIAS de inscrição para ESTE concurso da PM; quase 5 MIL vagas

Esta é a última semana de inscrições para o concurso da Polícia Militar. Os interessados têm somente até a próxima terça-feira, 17, para realizar a inscrição no certame.

Para isso, basta acessar o site da banca, o Cebraspe, e efetuar a participação.

As vagas são destinadas ao provimento de 4.400 vagas para os cargos de soldado e oficial.

Continue acompanhando o post para saber mais.

Quais são as vagas?

As oportunidades são destinadas ao governo do estado do Pará para a Polícia Militar.

Ao todo, serão oferecidas 4.400 vagas distribuídas da seguinte forma:

200 vagas para o sexo masculino (soldados);

800 vagas para o sexo feminino(soldados);

320 vagas para o sexo masculino (oficiais);

80 vagas para o sexo feminino (oficiais).

Quanto ganha um PM PA?



Durante a realização do CFP/PM, o Aluno Soldado receberá remuneração no valor de R$ 1.320,03, além do auxílio alimentação. Após a conclusão do CFP/PM, já na condição de Soldado PM, passará a receber a remuneração de R$ 4.923,71,além do auxílio alimentação.

Para o cargo de Aluno Oficial a remuneração é de R$ 5.728,08, durante a realização do CFO/PM. Após o curso, no posto de Aspirante-a-Oficial PM, o aprovado passa a contar com uma remuneração de R$ 5.896,56, além do vale alimentação.

Quem pode se inscrever?

Para participar do certame, os candidatos deveram comprovar nível médio completo para o cargo de soldado, além de possuir Carteira Nacional de Habilitação com categoria mínima B.

Já para o cargo de oficial, o candidato deve possuir nível superior completo.

Em relação a altura, o último edital exigiu altura mínima de 1,60 m para homens e 1,55 m para mulheres.

Já a idade mínima para participar do certame é de 18 anos, enquanto a idade máxima é de 30 anos.

Fora isso, o candidato também deve comprovar os demais requisitos obrigatórios:

ser brasileiro; provar o cumprimento das obrigações eleitorais e militares; estar em pleno exercício dos direitos políticos; gozar de saúde física e mental; não haver sido condenado criminalmente por sentença judicial transitada em julgado, ou sofrido sanção administrativa impeditiva do exercício de cargo público; ter reputação ilibada na vida pública e privada e comportamento social compatível com o exercício do cargo policial militar;]ter sido licenciado da organização militar a que serviu, no mínimo, no comportamento bom, se for o caso.

Como fazer a inscrição?

Os interessados em concorrer a uma das vagas do concurso PM PA devem realizar a inscrição até o dia 17 de outubro de 2023, diretamente pelo site da banca responsável pelo certame, o Cebraspe.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 109,22.

O prazo para solicitar a isenção da taxa segue aberto durante todo o período de inscrições. Tem direito a isenção os candidatos inscritos no programa CadÚnico ou que pertençam a família de baixa renda.

Quais serão as etapas de seleção?

O concurso PM PA avaliará os candidatos por meio das seguintes etapas:

1ª Etapa – Avaliação de conhecimentos, mediante a aplicação de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório;

– Avaliação de conhecimentos, mediante a aplicação de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; 2º Etapa – Avaliação psicológica, de caráter eliminatório, compreendendo testes psicológicos (teste de personalidade, de inteligência e de habilidades especificas) e entrevista;

– Avaliação psicológica, de caráter eliminatório, compreendendo testes psicológicos (teste de personalidade, de inteligência e de habilidades especificas) e entrevista; 3º Etapa – Avaliação de saúde, de caráter eliminatório;

– Avaliação de saúde, de caráter eliminatório; 4º Etapa – Avaliação de aptidão física, de caráter eliminatório;

5º Etapa – investigação de antecedentes pessoais, de caráter eliminatório.

A prova objetiva está prevista para ser realizada nos dias 10 e 17 de dezembro de 2023, respectivamente para os cargos de oficial e soldado. Todas as etapas do concurso serão realizadas nas cidades de Altamira, Belém e Região Metropolitana, Itaituba, Marabá, Redenção e Santarém.

Os candidatos serão avaliados por meio de 60 questões de múltipla escolha sobre temas de conhecimentos básicos e específicos, divididos entre as seguintes áreas:

Soldados

Língua Portuguesa;

Informática;

Raciocínio Lógico;

Noções de direito constitucional;

Noções de direito administrativo;

Noções de direito penal;

Noções de direito processual;

Noções de direito penal militar;

Noções de direito processual penal militar;

Legislação penal extravagante;

Legislação Institucional;

Noções de direitos humanos.

Oficiais

Língua Portuguesa;

Informática;

Direito Civil;

Direito Administrativo;

Direito Constitucional;

Direito Penal;

Direito Processual Penal;

Legislação Penal Extravagante;

Legislação Institucional;

Noções de Direitos Humanos.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir detalhes do conteúdo programático e do cronograma do concurso PM PA.