Últimos dias para tirar CNH GRÁTIS no Espírito Santo; veja mais

O governo do estado do Espírito Santo anunciou a chamada para os suplentes do programa de obtenção da CNH grátis, conhecida como CNH Social 2023. O principal objetivo dessa iniciativa é tornar mais acessível à obtenção da habilitação, abarcando variadas categorias, como moto, carro, ônibus e caminhão. A etapa anterior adicionou mais vagas, totalizando 7 mil oportunidades ao longo do ano.

Esse programa que oferece CNH grátis foi criado em 2017 e já ajudou mais de 1 milhão de pessoas a ter o documento. Em linhas gerais, a participação na CNH Social 2023 depende do cumprimento de requisitos básicos, como ter mais de 18 anos e ter renda mensal de, no máximo, dois salários mínimos. Contudo, cada estado possui suas regras específicas, como é o caso do Espírito Santo.

Benefícios da CNH Social

Aqui estão algumas vantagens obtidas por quem participa do programa:

Liberdade de locomoção;

Melhores oportunidades de emprego;

Maior participação na sociedade;

Segurança no trânsito;

Redução de custos com transporte público;

Aumento da autoestima.

Como participar da CNH grátis no Espírito Santo

Para participar do programa, é necessário atender aos seguintes requisitos:

Ser brasileiro nato ou naturalizado;

Ter mais de 18 anos;

Ter renda familiar mensal de até dois salários mínimos;

Não ter nenhuma CNH suspensa ou cassada;

Não estar respondendo a nenhum processo criminal.

Para participar, é imprescindível acessar o site do Departamento Estadual de Trânsito e verificar a lista de suplentes, já que as inscrições se encerraram em julho. Ademais, somente serão consideradas as inscrições de indivíduos ativos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, com informações atualizadas na Base Nacional do Cadastro até o dia 16 de junho de 2023.



Você também pode gostar:

Há várias opções de categorias disponíveis para os interessados, incluindo motocicleta, carro, van, micro-ônibus, caminhão e carreta. As vagas se distribuem de acordo com critérios específicos para cada categoria. Os candidatos selecionados devem efetuar a matrícula dentro do prazo estabelecido para garantir a participação no programa, ou seja, até o dia 23 de outubro.

Uma novidade é a inclusão de cursos especializados, focados na capacitação de motoristas profissionais com carteira da categoria A (motocicleta). O programa também lançou a iniciativa “Tudo no mesmo lugar”, visando facilitar os procedimentos de transferência de propriedade de veículos, proporcionando maior agilidade e eficiência para os envolvidos.

Demais etapas do processo

Após a inscrição, você será convocado para realizar os exames médicos, psicotécnicos e teóricos. Se for aprovado nos exames, terá condições de realizar as aulas práticas de direção. Essas aulas são realizadas em veículos do Detran ou em veículos de autoescolas conveniadas com o programa. Após a conclusão, você será submetido a uma prova prática de direção.

Caso tenha aprovação na prova prática, você receberá a sua carteira de motorista grátis. A CNH Social é válida por cinco anos.

Essa é uma ótima oportunidade para pessoas de baixa renda tirarem a carteira de motorista. Afinal, é um documento essencial para a vida moderna. Com a CNH grátis você poderá se locomover com mais facilidade, buscar um emprego melhor e participar mais ativamente da sociedade.

Essa é uma oportunidade ímpar para obter a carteira de motorista no Espírito Santo, com a chance de se aprimorar em cursos especializados. Assim, será possível contribuir para a formação de condutores qualificados. Não perca essa oportunidade, inscreva-se agora mesmo.

Outros estados que oferecem o programa da CNH grátis

A disponibilidade do programa varia de estado para estado. Atualmente, os que participam da CNH Social em 2023 são:

Amazonas;

Bahia;

Ceará;

Distrito Federal;

Espírito Santo;

Goiás;

Maranhão;

Minas Gerais;

Mato Grosso;

Mato Grosso do Sul;

Paraíba;

Pernambuco;

Piauí;

Rio Grande do Norte;

Rio Grande do Sul;

Santa Catarina;

São Paulo;

Sergipe;

Tocantins.