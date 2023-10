Ultragaz OFERECE VAGAS de emprego em DIVERSOS estados

A Ultragaz, famosa marca responsável por mudar os hábitos dos brasileiros ao lançar o gás engarrafado no país, e por ser a primeira empresa a comercializar o GLP a granel no mercado nacional, está contratando pessoas no mercado. Isto é, antes de falar mais sobre, verifique a lista abaixo:

Motorista Ultrasystem – Araraquara – SP – Motorista – Hab D;

Motorista Ultrasystem – Guará – DF – Motorista – Hab D;

Analista de Manutenção Produtiva Total -Mogi Guaçu – SP – Manutenção de Maquinaria;

Analista Administrativo – Araraquara – SP – Administração Geral;

Montador Técnico – Caxias do Sul – RS – Produção;

Operador Mantenedor – Petrópolis – RJ – Manutenção em Geral;

Operador Mantenedor – Nova Friburgo – RJ – Manutenção em Geral;

Consultor Comercial – Pré Venda – Joinville – SC – Venda Técnica;

Consultor Comercial – Pré Venda – Porto Alegre – RS – Venda Técnica;

Consultor Comercial – Pré Venda – Santa Maria – RS – Venda Técnica;

Consultor Comercial – Pré Venda – Chapecó – SC – Venda Técnica;

Consultor Farmer – Feira de Santana – BA – Venda Externa;

Analista De Recursos Humanos – Rio de Janeiro – RJ – Recursos Humanos;

Atendente Comercial – São Paulo – SP – Atendimento;

Atendente Comercial – Vaga Exclusiva PCD – São Paulo – SP – Atendimento.

Mais sobre a Ultragaz

Sobre a Ultragaz, podemos frisar que, desde 1937, a marca faz parte do dia a dia dos brasileiros. Trouxe o GLP e solução de distribuição a granel para o país. Dedica toda a sua energia em construir relacionamentos, oferecer mais conveniência e chegar a todos os cantos do Brasil.

Além disso, usa sua experiência e tecnologia?para criar soluções em energia com foco nos clientes, garantindo uma melhor gestão de suas casas e seus negócios. Não à toa, é uma empresa?humana,?diversa,?inovadora,?cidadã?e?ética.? Com segurança, trilha o melhor caminho para mudar a vida das pessoas.

Como se candidatar?

Agora que a lista de vagas da Ultragaz já veio à tona, a candidatura ocorre de maneira simples. É só acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

