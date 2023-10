Um concurso de US$ 1 milhão para vida alienígena verificável na Terra é lançado pela empresa de dispositivos Ring

EUnos últimos anos, o divulgação de vida alienígena na terra foi levado mais a sério do que nunca, mas por que não pode também ser divertido? Pessoas de todo o mundo enviam constantemente vídeos de objetos voadores no céu e algumas delas até enviam supostos alienígenas interagindo com o mundo. No país de Peru, houve muita atividade que ainda não pôde ser verificada. Insira os dispositivos de vigilância da empresa Ring. Eles estão lançando uma campanha na qual convidam pessoas comuns para competir por um prêmio de US$ 1 milhão se puderem enviar-lhes provas verificáveis ​​de vida alienígena no planeta Terra. Essencialmente, a Ring é conhecida por sua tecnologia de ponta em vigilância residencial. Eles estão na vanguarda dessa indústria há anos.

Busca de um milhão de dólares por extraterrestres

Esta campanha da Ring servirá como uma maneira perfeita de finalmente saber se todas essas histórias e filmagens de OVNIs é realmente real ou não. Além disso, pode servir bem como uma forma de documentar qualquer tipo de atividade incomum onde estão todos os pontos críticos conhecidos. Ring anunciou o concurso ‘Busca de um milhão de dólares por extraterrestres’, incentivando os usuários a filmar qualquer avistamento que encontrarem com seu dispositivo Ring. Para participar desta competição, você precisa ser americano e ter mais de 18 anos. O que você faz é capturar evidências científicas inalteradas de uma forma de vida extraterrestre real com um dispositivo Ring. O vencedor receberá US$ 1 milhão em pagamentos anuais de US$ 50.000 durante duas décadas.

Em meio a toda a recente mania sobre a divulgação de vida alienígena, esta empresa irá intensificar os esforços para encontrar evidências que têm sido tão elusivas ou há tanto tempo. Além disso, golpistas e vigaristas certamente tentarão enganar o sistema Ring com peças de filmagem adulteradas. Também servirá como uma ótima maneira para a empresa provar o quão eficientes são seus sistemas para desmascarar coisas falsas. Todos os vídeos devem ser enviados até 3 de novembro de 2023 às 23h59. Nenhuma compra será necessária para enviar as filmagens. Este é um concurso 100% legítimo que pode ou não mostrar finalmente a evidência mundial de vida alienígena neste planeta. Para obter mais informações, visite RingMillionDollarSighting.com.