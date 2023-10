Um mergulho quase perfeito! A estrela chinesa Quan Hongchan vence a plataforma feminina de 10 metros no Asiad em Hangzhou

EUum confronto fascinante nos Jogos Asiáticos de Hangzhou, A estrela do mergulho e campeã olímpica da China, Quan Hongchan, saiu vitoriosa na prova feminina de plataforma de 10mderrotando seu companheiro de equipe, Chen Yuxi, em uma competição emocionante.

Quan, de 16 anos, e seu compatriota Chen, de 17que já havia conquistado o título do evento sincronizado nos Jogos Asiáticos no último sábado, mais uma vez demonstraram seu extraordinário talento e habilidade na competição individual.

Quan assumiu a liderança logo no início, dominando os três primeiros mergulhos, mas Chen avançou após o quarto round. No entanto, foi o mergulho final de Quan que roubou a cena, executado quase perfeitamente e lhe rendeu um conjunto de 10s perfeitos. Quan concluiu a competição com um total de 438,20 pontos, garantindo a medalha de ouro. Chen, tricampeão mundial no evento, chegou dolorosamente perto, ficando aquém de apenas 2,55 pontos.

Pandelela Rinong Pmag, da Malásia, conquistou o terceiro lugarainda que a uma distância considerável, com um total de 280,50 pontos.

O famoso mergulhador chinês Quan Hongchan alcançou a fama

Quan alcançou fama internacional pela primeira vez nas Olimpíadas de Tóquio, quando superou Chen, estabelecendo um novo recorde mundial de 466,20 pontos para conquistar o ouro olímpico. Chen conseguiu buscar a redenção nos mundiais de Budapeste no ano passado e nos mundiais de Fukuoka em julho, tornando sua rivalidade uma das histórias mais interessantes do mundo do mergulho.

A emocionante batalha entre estes dois mergulhadores excepcionais continua a cativar o público em todo o mundo.mostrando seu incrível talento e o alto nível de competição no esporte do mergulho.