uma chave para facilitar a entrada no mercado de trabalho

A Coca-Cola, uma das maiores empresas de bebidas do mundo, anunciou recentemente a abertura de 3 mil vagas para cursos gratuitos. Essa iniciativa se destina principalmente a jovens que buscam melhorar suas habilidades e aumentar suas chances de inserção no mercado de trabalho.

Sobre o Instituto Coca-Cola

O Instituto Coca-Cola, através da plataforma Coletivo Online, está oferecendo essa oportunidade única para jovens. O projeto disponibilizou 3 mil vagas em um curso gratuito destinado a jovens com idades entre 16 e 25 anos.

Inscrições para o curso

As inscrições para o curso estão abertas e podem ser realizadas exclusivamente pelo site oficial da instituição. A capacitação tem como público-alvo jovens com renda familiar de até dois salários-mínimos que já concluíram ou estão prestes a concluir o Ensino Médio.

Metodologia do curso

O curso, composto por 10 videoaulas, será ministrado de maneira inovadora, utilizando a popular plataforma de mensagens WhatsApp para o envio do material. Esta abordagem visa alcançar os participantes de forma eficaz e adaptada à realidade tecnológica da juventude contemporânea.

Objetivos do curso

O principal objetivo do programa é proporcionar uma compreensão mais aprofundada do mercado de trabalho, oferecendo informações práticas e atualizadas sobre a construção de currículos, comportamento em entrevistas, além de orientações sobre organização e planejamento financeiro.



Você também pode gostar:

Compromisso social da Coca-Cola

O Instituto Coca-Cola enfatiza o compromisso social e a responsabilidade corporativa ao investir na capacitação de jovens que, muitas vezes, enfrentam barreiras para ingressar no mercado de trabalho devido à falta de qualificação.

Impacto esperado do curso

A expectativa é que o curso proporcione aos participantes as ferramentas necessárias para se destacarem em processos seletivos e para construírem carreiras sólidas e promissoras.

Coletivo Online: Uma nova maneira de aprender

Ao longo da história, a educação tem sido uma ferramenta essencial para o desenvolvimento humano. Com o avanço da tecnologia, novos formatos de aprendizagem surgiram, proporcionando oportunidades para aqueles que buscam melhorar suas habilidades e competências. Um desses formatos é o Coletivo Online, uma plataforma de aprendizado online que oferece cursos gratuitos para jovens de 16 a 25 anos.

Por que escolher o Coletivo Online?

O Coletivo Online oferece uma variedade de cursos gratuitos que abrangem várias áreas de conhecimento. A plataforma é projetada para ser flexível e adaptável às necessidades do aluno.

Acessibilidade

Os cursos gratuitos do Coletivo Online podem ser acessados por qualquer pessoa com acesso à internet, independentemente de onde ela esteja. Isso significa que você pode aprender no seu próprio ritmo, no conforto da sua casa.

Flexibilidade

Com o Coletivo Online, você tem a liberdade de escolher quais cursos gratuitos deseja fazer e quando deseja fazê-los. Não há prazos rígidos ou horários a serem seguidos, permitindo que você aprenda no seu próprio ritmo.

Diversidade de cursos

O Coletivo Online oferece uma variedade de cursos gratuitos que abrangem várias áreas de conhecimento. Isso significa que você pode escolher o curso que mais se adequa aos seus interesses e objetivos.

Como funciona o Coletivo Online?

O Coletivo Online funciona de maneira simples e eficaz. Ao se inscrever, você terá acesso a uma plataforma de aprendizado online, onde poderá assistir às aulas e completar as atividades no seu próprio ritmo.

Inscrição

Para se inscrever, basta acessar o site do Coletivo Online e preencher o formulário de inscrição. Uma vez inscrito, você terá acesso imediato à plataforma de aprendizado.

Aulas e atividades

O conteúdo dos cursos gratuitos é composto por aulas em vídeo e atividades que você pode completar no seu próprio ritmo. Você pode assistir às aulas quantas vezes quiser e completar as atividades quando se sentir pronto.

Certificado

Após a conclusão do curso, você receberá um certificado que comprova sua competência na área. Esse certificado pode ser usado para melhorar seu currículo e aumentar suas chances de conseguir um emprego.

Coletivo Online e o mercado de trabalho

O Coletivo Online não só oferece cursos gratuitos, mas também fornece apoio aos alunos na busca por empregos. Isso é feito por meio de parcerias com empresas que buscam jovens talentos.

Oportunidades de emprego

Os alunos do Coletivo Online têm acesso a oportunidades de emprego exclusivas oferecidas por empresas parceiras. Isso significa que, além de melhorar suas habilidades e competências, você também terá a chance de conseguir um emprego.

Preparação para o mercado de trabalho

Além dos cursos gratuitos, o Coletivo Online também oferece orientação e apoio para preparar os alunos para o mercado de trabalho. Isso inclui a criação de um currículo, preparação para entrevistas e orientação sobre como se comportar em um ambiente de trabalho.

Suporte e assistência

Se você tiver qualquer problema ou dúvida durante o curso, poderá entrar em contato com o Coletivo Online por meio do WhatsApp. A equipe de suporte está sempre pronta para ajudar e orientar os alunos.