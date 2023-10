Uma grande briga começa entre Cowboys e Chargers durante o aquecimento do MNF

ASemana 6 Segunda à noite futebol preparado para chamar a atenção para o confronto entre os Dallas Cowboys e a Carregadores de Los Angeles, a tensão estava fervendo. O que se esperava que fosse uma sessão de aquecimento padrão explodiu em uma briga inesperada antes do jogo entre as duas equipes. Esse confronto ocorreu logo após o Dallas Cowboys entrou em campo, ultrapassando os Chargers durante sua rotina. Palavras foram trocadas e o que começou como golpes verbais logo se transformou em confronto físico.

Uma grande briga em campo começa 45 minutos antes do início do Cowboys at Chargers@johnmacota

Não é a primeira demonstração de tensão antes do jogo durante a Semana 6. No domingo, o São Francisco 49ers e Cleveland Browns teve um incidente semelhante. Câmeras flagraram uma briga entre 49ers‘estrela larga Deebo Samuel e segurança dos Browns, Juan Thornhill, atraindo outros jogadores para o caos. Apesar do início ardente, o Marrons conseguiu triunfar sobre o 49ers em uma vitória surpresa por 19-17.

No entanto, os holofotes permanecem voltados para a iminente Carregadores de Cowboys se enfrentam. No meio da pilha estava o lado defensivo do Dallas Dante Fowler e tackle defensivo novato Conheça Smith.

Os Chargers e Cowboys estão ansiosos para voltar ao campo

Para o Carregadores, o dia adicional de preparação que antecedeu este concurso transmitido pela televisão nacional foi recebido com alegria. Seu quarterback estrela, Justin Herbert, está cuidando de um dedo quebrado na mão que não arremessa. A prorrogação ofereceu uma oportunidade de recuperação, garantindo que ele esteja na melhor forma para o jogo. Também retornarão esta noite jogadores famosos como Austin Ekeler e segurança Derwin James.

Enquanto isso, Dallas está lutando com as consequências de sua derrota humilhante por 42-10 para o 49ers. O revés em São Francisco aumentou os problemas do time após a derrota para Arizona.

Enquanto ambas as equipes se preparam para o jogo do horário nobre, Derwin James resume a atmosfera, esperando que os Cowboys estejam ansiosos para se livrar do constrangimento anterior. “Como ser humano, quem fica com vergonha, você sempre vai responder… Nós sabemos disso”, afirmou.

O Monday Night Football já promete ser um confronto tenso entre dois times que tentam se destacar em rede nacional no horário nobre.