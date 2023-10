Uma GRANDE novidade sobre o Tesouro Educa+ é anunciada hoje (19); Veja qual

Uma nova oportunidade se abre hoje (19) para parentes e amigos interessados em garantir o futuro educacional de crianças e adolescentes no Brasil. O Tesouro Nacional, em parceria com a B3, a principal bolsa de valores do país, lançou uma modalidade inovadora de financiamento coletivo que permite a aquisição de títulos do Tesouro Educa+, destinados a formar uma poupança voltada para investimentos em estudos.

A iniciativa visa ampliar as opções de investimento em educação e fornecer uma plataforma acessível e segura para que pessoas próximas à criança ou adolescente possam contribuir para seu futuro acadêmico. O Tesouro Educa+ é uma inovação no campo da educação financeira, proporcionando uma maneira prática e eficaz de acumular recursos para gastos com a educação.

Para acessar a funcionalidade, os interessados devem se dirigir à página do Tesouro Direto (www.tesourodireto.gov.br) e fazer login em suas contas cadastradas no programa. O primeiro passo consiste em criar uma conta em nome da criança ou adolescente que será beneficiado.

“Pela primeira vez na história do programa os investidores poderão criar campanhas colaborativas que utilizarão o Tesouro Educa+ para viabilizar a concretização do sonho do curso superior ou especializações que ampliam as oportunidades no futuro de cada criança”, disse o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron.

Veja como funciona os investimentos no Tesouro Educa+

A plataforma, desenvolvida em parceria pelo Tesouro Nacional e a B3, a bolsa de valores brasileira, permite que pais e responsáveis criem uma campanha colaborativa, com um objetivo claramente definido, para arrecadar fundos que serão destinados à educação da criança cadastrada. Veja como funciona:

Criação da Campanha Colaborativa: Os pais e responsáveis do menor de idade que desejam participar do Tesouro Educa+ acessam a plataforma do Tesouro Direto e clicam no botão “Tesouro Direto Coletivo”. Neste ponto, eles têm a oportunidade de criar uma campanha colaborativa com um objetivo específico em mente.

Nome e Descrição da Campanha: Ao criar a campanha, os responsáveis são solicitados a fornecer um nome e uma descrição para a campanha. Essas informações serão visíveis para os amigos e familiares que desejam apoiar a causa.

Geração de um Link de Campanha: Após a criação da campanha, a plataforma gera um link exclusivo que pode ser compartilhado com amigos e familiares.

Este link direciona as pessoas interessadas para a página da campanha, onde podem obter mais informações sobre o objetivo da campanha, a criança beneficiada e a quantia necessária.

Contribuição de Amigos e Familiares: Amigos e familiares que acessam o link da campanha têm a oportunidade de escolher um valor de contribuição que desejam doar. A plataforma oferece a opção de pagamento via Pix, tornando o processo rápido e seguro.

O Tesouro Educa+ representa uma inovação significativa no campo da educação financeira, fornecendo uma maneira simples de investir na formação educacional de crianças e adolescentes. Ao unir esforços de pais, responsáveis, amigos e familiares, essa plataforma visa tornar a educação mais acessível e promissora para as futuras gerações.



Você também pode gostar:

Novos títulos no Tesouro Direto

O Tesouro Direto, conhecido por sua praticidade e acessibilidade, expande suas opções de investimento com o lançamento do Educa+. Este novo título, introduzido no mês de agosto, representa a segunda fase do programa de lançamento de papéis destinados a investimentos específicos.

Em janeiro deste ano, o governo já havia apresentado o Tesouro Renda+, voltado para o financiamento de aposentadorias complementares. O Tesouro Direto vem se estabelecendo como um facilitador acessível para investimentos no Brasil.