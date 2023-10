Uneb encerra período de inscrição do Vestibular 2024

A Universidade do Estado da Bahia (Uneb) encerra nesta terça-feira, dia 10 de outubro, o período de inscrição para o Vestibular 2024. De acordo com o cronograma, os interessados poderão se inscrever até as 23h59 de hoje (horário de Brasília).

Estão sendo ofertadas mais de 7 mil vagas para o ingresso de novos alunos no primeiro e no segundo semestre de 2024. As oportunidades são para dezenas de cursos de graduação de diversas áreas.

Poderão se inscrever para concorrer às vagas ofertadas os estudantes que têm o Ensino Médio completo ou que estão em vias de concluir essa etapa da educação formal. Veja a seguir como se inscrever para concorrer às oportunidades!

Vestibular Uneb 2024: Inscrições

Como acontece tradicionalmente, a Uneb está recebendo as inscrições de forma virtual, exclusivamente por meio do preenchimento de formulário eletrônico de inscrição, disponível no site do Vestibular.

No ato da inscrição, os estudantes deverão informar todos os dados pessoais, escolares e de contato. Além disso, o candidato deve escolher uma opção de curso de graduação e informar se deseja concorrer às vagas ofertadas em ampla concorrência ou se deseja participar do sistema de cotas.

É também no momento da inscrição que o estudante deve escolher uma opção de língua estrangeira (Inglês/Espanhol/Francês) para a prova e a cidade na qual deseja fazer o exame.

De acordo com o edital, a taxa de inscrição é no valor de R$ 90,00 (noventa reais). Para efetivar a inscrição, os candidatos não isentos devem pagar a taxa de inscrição até amanhã, dia 11 de outubro.



Você também pode gostar:

A Uneb já recebeu os pedidos de isenção da taxa de inscrição e o resultado já está disponível. Puderam solicitar o benefício estudantes que cursaram todo o ensino médio em escolas da rede pública do Estado da Bahia e dependentes de servidores de universidades públicas estaduais baianas.

Provas do Vestibular 2024

Conforme estabelecido no edital, a classificação dos candidatos será estabelecida a partir dos desempenhos obtidos por eles em prova aplicada pela Uneb. A avaliação abarcará os componentes curriculares do Ensino Médio.

De acordo com o cronograma, a aplicação das provas do Vestibular 2024 está marcada para os dias 10 e 11 de dezembro. Os candidatos deverão escolher a cidade para a realização da prova no momento da inscrição.

No 1º dia de prova, a duração do exame será de 4h30, enquanto no 2º dia a aplicação terá duração máxima de 4h. Conforme indicado no edital, as provas estão divididas da seguinte forma:

10 de dezembro : 15 questões de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, Redação, 10 questões de Língua Estrangeira e 20 questões de Ciências Humanas (História, Atualidades e Geografia);

: 15 questões de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, Redação, 10 questões de Língua Estrangeira e 20 questões de Ciências Humanas (História, Atualidades e Geografia); 11 de dezembro: 15 questões de Matemática e 25 questões de Ciências da Natureza (Física, Química e Biologia).

Oferta de vagas

A Uneb está ofertando, ao todo, 7.114 vagas para cursos de graduação de diversas áreas. Dentre essas vagas, 4.114 são para os cursos presenciais de graduação e outras 3.000 vagas para cursos EAD. Parte das vagas disponíveis para os cursos a distância estão sendo ofertadas através da Universidade Aberta do Brasil (UAB).

Parte das vagas estão reservadas para o cumprimento das políticas de ações afirmativas da universidade. Desse modo, há oportunidades exclusivas para estudantes egressos de escolas públicas, para pretos, pardos, indígenas e estudantes de baixa renda.

Do total das vagas ofertadas, 4.114 são para os cursos presenciais de graduação e outras 3.000 vagas para cursos EAD. Parte das vagas disponíveis para os cursos EAD estão sendo ofertadas através da Universidade Aberta do Brasil (UAB).

Resultado

De acordo com o cronograma, a publicação do resultado final do Vestibular 2024 está prevista para 26 de janeiro de 2024. Nessa data a Uneb divulgará a lista de convocados em 1ª chamada para a matrícula.

Acesse aqui o edital do Vestibular 2024.