Unemat encerra inscrições para Vestibular 2024 nesta segunda-feira (30)

A Universidade do Estado do Mato Grosso (Unemat) é uma instituição de ensino superior pública com sede em diversas cidades do Mato Grosso.

O calendário oficial da próxima edição do próximo processo seletivo da Unemat foi divulgado e os candidatos devem ficar atentos: o período de inscrições para o Vestibular 2024 termina nesta segunda-feira, 30 de outubro.

Assim, para que você ainda consiga fazer a sua inscrição, separamos um resumo completo sobre o Vestibular 2024 da Unemat. Vamos conferir!

Vestibular Unemat 2024: período de inscrições termina nesta segunda (30)

Conforme indicado no calendário oficial do Vestibular da Unemat, as inscrições para a próxima edição do processo seletivo da instituição serão encerradas às 23h59 desta segunda-feira, 30 de outubro.

As inscrições poderão ser realizadas por meio do preenchimento de um formulário eletrônico disponível no site da Unemat. Não serão aceitas inscrições realizadas de outras formas.

No momento da inscrição, os candidatos deverão optar por uma modalidade de inscrição: Processo Seletivo Vestibular ou Processo seletivo simplificado. O “processo seletivo simplificado” consiste na análise do história escolar do candidato.

Ficou com alguma dúvida sobre os procedimentos de inscrição? Acesse o edital do Vestibular da Unemat e consulte mais informações sobre o processo seletivo.



Vestibular Unemat 2024: taxa de inscrição

Todos os estudantes interessados em participar do Vestibular 2024 da Unemat deverão realizar o pagamento de uma taxa de inscrição. Os pagamentos poderão ser efetuados até esta terça-feira, dia 31 de outubro.

Porém, o valor a ser pago irá variar conforme a modalidade de participação escolhida pelo candidato. Veja os valores a seguir:

Processo Seletivo Vestibular: R$ 100,00;

Processo seletivo simplificado: R$ 40,00.

Mas, a Unemat também ofereceu aos candidatos a possibilidade de solicitar a isenção da taxa de inscrição. O benefício foi concedido de formas diferentes para os candidatos que atendiam aos seguintes critérios:

Isenção automática: para candidatos titulares ou dependentes no Cadastro Único para os Programas Sociais do Governo Federal ( para candidatos titulares ou dependentes no Cadastro Único para os Programas Sociais do Governo Federal ( CadÚnico ).

Isenção total: para candidatos doadores de sangue ou para profissionais técnicos da Educação Superior da Unemat;

Isenção parcial (tarifa social): candidatos com renda familiar inferior a três salários mínimos e que não estejam cadastrados no CadÚnico.

O prazo para solicitar a isenção da taxa de inscrição terminou no dia 22 de setembro.

Vestibular Unemat 2024: vagas disponíveis

Nesta edição do processo seletivo, a Unemat está oferecendo 2.370 vagas para 60 cursos de graduação diferentes. Confira as opções de cursos disponíveis conforme a modalidade de participação escolhida pelo candidato:

Processo Seletivo Vestibular: Administração / Agronomia / Ciências Contábeis / Direito / Enfermagem / Gestão e Inovação em Agronegócios / Medicina / Pedagogia.

Processo seletivo simplificado: Arquitetura e Urbanismo / Ciências Biológicas / Ciência da Computação / Ciências Econômicas / Educação Física / Engenharia Civil / Engenharia Elétrica / Engenharia Florestal / Engenharia de Produção Agroindustrial / Geografia / Gestão de Turismo / História / Jornalismo / Letras / Matemática / Produção de Alimentos / Sistemas de Informação / Zootecnia. ]

Todos os candidatos aprovados no processo seletivo irão ingressar na Unemat no primeiro semestre letivo de 2024.

Vestibular Unemat 2024: funcionamento das provas

Os candidatos que optarem pela modalidade “Processo Seletivo Vestibular” deverão realizar uma prova presencial no dia 03 de dezembro, das 13h às 18h.

As provas serão aplicadas nas seguintes cidades: Alta Floresta, Alto Araguaia, Barra do Bugres, Cáceres, Cuiabá, Diamantino, Juara, Nova Mutum, Nova Xavantina, Pontes e Lacerda, Rondonópolis, Sinop e Tangará da Serra. O candidato deverá indicar uma cidade para realização da prova no momento da inscrição no processo seletivo.

O exame será formado por 35 questões objetivas (de múltipla escolha) sobre tópicos das disciplinas de Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Matemática e Linguagens. Além disso, os candidatos também deverão escrever uma redação.

Devemos destacar, porém, que somente os participantes com os melhores desempenhos nas provas objetivas terão suas redações corrigidas.