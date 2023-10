Unemat libera resultado final dos pedidos de isenção do Vestibular 2024

A Universidade do Estado do Mato Grosso (Unemat) divulgou o resultado final dos pedidos de isenção da taxa de inscrição referente ao Vestibular 2024. Desse modo, os candidatos já podem consultar o resultado final das solicitações por meio do Portal do Candidato.

A instituição já divulgou também as respostas aos recursos interpostos contra o resultado preliminar da isenção.

A Unemat concedeu isenção em três categorias: automática, total e parcial. Os beneficiados com a isenção automática e total estão dispensados do pagamento da taxa, mas, no caso da isenção parcial, os candidatos devem pagar uma tarifa social no valor de R$ 20 para a seleção via histórico escolar e de R$ 50 para a seleção via provas.

A isenção automática contempla estudantes inscritos (titular ou dependente) no Cadastro Único para os Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Já a isenção total contempla doadores regulares de sangue e profissionais técnicos do Ensino Superior da Unemat.

Por fim, a isenção parcial (tarifa social) pode ser solicitada para estudantes de baixa renda (com renda familiar inferior a três salários mínimos) que não estejam inscritos no CadÚnico.

O Vestibular 2024 da Unemat visa a seleção de novos alunos para ingresso em dezenas de cursos de graduação, no 1º semestre letivo de 2024. Podem participar da seleção os estudantes que têm o Ensino Médio completo ou que estão em vias de concluir essa etapa da educação formal.

Vestibular 2024: Inscrições

De acordo com o edital, a Unemat receberá as inscrições com pagamento da taxa até as 23h59 do dia 30 de outubro. As inscrições estão sendo recebidas exclusivamente por meio do Portal do Candidato.

No ato da inscrição o candidato deverá escolher uma opção de curso de graduação/campus e informar se deseja concorrer às vagas em ampla concorrência ou através do sistema de cotas. A modalidade de seleção (provas ou histórico escolar) também deve ser escolhida durante a inscrição.

O valor da taxa de inscrição varia de acordo com a modalidade de seleção escolhida. Nesse sentido, aqueles que se inscreverem para a seleção via provas deverão pagar uma taxa no valor de R$ 100,00, enquanto para a seleção via análise do histórico escolar, a taxa é no valor de R$ 40,00.

Provas do Vestibular 2024

Para fins de classificação dos candidatos, a Unemat aplicará provas compostas a partir dos componentes curriculares do Ensino Médio. De acordo com o cronograma, a aplicação das provas do Vestibular 2024 está marcada para o dia 3 de dezembro.

Conforme o edital, a aplicação será no período da tarde, das 13h às 18h. Os locais de prova serão nas cidades para as quais há oferta de vagas: Alta Floresta, Alto Araguaia, Barra do Bugres, Cáceres, Cuiabá, Diamantino, Juara, Nova Mutum, Nova Xavantina, Pontes e Lacerda, Rondonópolis, Sinop e Tangará da Serra.

A prova contará com 35 questões objetivas sobre as seguintes áreas: Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Matemática e Linguagens. A Unemat também aplicará uma prova de redação em Língua Portuguesa.

Para as questões de língua portuguesa e literatura, a universidade recomenda a leitura das seguintes obras literárias:

1. Gota d’água , de Chico Buarque;

, de Chico Buarque; 2. Versos adversos , de Pedro Casaldáliga;

, de Pedro Casaldáliga; 3. Niketche: Uma história de poligamia , de Paulina Chiziane;

, de Paulina Chiziane; 4. Jardim de ossos , de Marli Walker;

, de Marli Walker; 5. Sósias, de Santiago Villela Marques.

Vagas e resultados

Ao todo, a Unemat está ofertando 2.370 vagas em 60 cursos de graduação para o ingresso de novos alunos no 1º semestre de 2024.

Conforme o cronograma, a divulgação do resultado do Vestibular 2024 está prevista para o dia 31 de janeiro. Os convocados na 1ª chamada deverão realizar as matrículas entre os dias 1º e 5 de fevereiro.

