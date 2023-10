Unesp encerra inscrições para o Vestibular 2024 na próxima segunda-feira (9)

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) encerra na próxima segunda-feira, dia 9 de novembro, o período de inscrição para o Vestibular 2024, que visa a seleção de novos alunos para ingresso no primeiro semestre letivo do próximo ano. Os candidatos terão até 23h59 (horário de Brasília) para se inscrever.

Criada em 1976, a Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” é uma instituição de ensino superior pública. A universidade é uma das principais do Estado de São Paulo, atuando no ensino, na pesquisa e na extensão de serviços à comunidade.

Através do Vestibular 2024, a Unesp está ofertando mais de 6 mil vagas para o ingresso em dezenas de cursos de graduação, ministrados em 24 cidades em todo o Estado. Confira a seguir como se inscrever para concorrer às vagas ofertadas e como será o processo de seleção!

Vestibular 2024: Inscrições

Conforme estabelecido no edital, a Unesp está recebendo as inscrições exclusivamente de forma virtual, por meio do preenchimento de formulário eletrônico de inscrição, disponível no site da Fundação Vunesp.

No ato da inscrição, além de apresentar todos os dados pessoais e escolares, os candidatos deverão escolher uma opção de curso de graduação/ campus e indicar se deseja concorrer às vagas ofertadas em ampla concorrência ou através do sistema de cotas.

De acordo com o edital, o valor da taxa de inscrição é de R$ 192,00 (cento e noventa e dois reais). Os candidatos não isentos deverão pagar a taxa de inscrição até o dia 10 de outubro para efetivar o cadastro.







A Unesp já recebeu os pedidos de redução e de isenção da taxa de inscrição. Os contemplados com a isenção já estão automaticamente inscritos. Os beneficiados com a redução deverão efetuar o pagamento da taxa no valor de R$ 96,00.

Provas do Vestibular 2024

Para fins de classificação dos candidatos, a Unesp aplica provas em duas fases sobre os componentes curriculares do Ensino Médio.

Segundo o cronograma, a aplicação das provas da 1ª fase está marcada para o dia 15 de novembro, enquanto a 2ª fase está prevista para os dias 10 e 11 de dezembro de 2023.

Na 1ª fase a Unesp aplicará provas objetivas sobre as disciplinas do ensino médio. Já na 2ª fase as provas contarão com questões discursivas e também com uma proposta de redação em língua portuguesa.

A aplicação das provas acontecerá em 35 cidades, sendo 31 municípios em todas as regiões do Estado de São Paulo e ainda em Brasília (DF), Campo Grande (MS), Curitiba (PR) e Uberlândia (MG). O Manual do Candidato, com todas as orientações sobre o exame, está disponível no site da Vunesp.

Orientações para as provas

De acordo com as orientações da Unesp, nos dias de prova os candidatos deverão se apresentar com antecedência mínima de uma hora do horário de início. Não será permitido o acesso de candidatos após o horário de fechamento dos portões.

Além disso, os candidatos deverão apresentar documento oficial de identificação com foto e levar caneta esferográfica fabricada em material transparente.

Vagas e resultados

Conforme indica o Manual do Candidato, a oferta total da Unesp para o Vestibular 2024 é de 6.596 vagas para ingresso em diversos cursos de graduação. Do total das vagas, a Unesp reserva 2.848 oportunidades para o sistema de cotas, com a seguinte distribuição:

Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP): 1.850 vagas;

SRVEBP e Pretos, Pardos e Indígenas (PPI): 998 vagas.

Resultado

De acordo com o cronograma, a Unesp publicará o resultado final do Vestibular 2024 no dia 31 de janeiro de 2024. Nesta data a universidade publicará a 1ª chamada e as orientações para as matrículas

Para mais detalhes, confira o site da Vunesp.

