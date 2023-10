Uni-FACEF divulga resultado do Vestibular 2024

O Centro Universitário de Municipal de Franca (Uni-FACEF) publicou nesta sexta-feira, dia 24 de outubro, o resultado final do Vestibular 2024. Desse modo, os candidatos já podem conferir a classificação por meio do site da Vunesp, banca responsável por organizar a seleção.

Além da classificação geral, a Uni-FACEF divulgou a relação de candidatos em lista de espera em ordem de classificação e a lista de classificados em 1ª chamada.

De acordo com o cronograma, os convocados em 1ª chamada deverão realizar os procedimentos de matrícula entre os dias 30 de outubro e 7 de novembro de 2023, das 8 às 11h e das 14h às 16h30 (horário de Brasília).

Para realizar o registro acadêmico, os convocados deverão apresentar todos os documentos solicitados no Uni-FACEF. Entre os documentos, a instituição solicita o certificado de conclusão do Ensino Médio e o respectivo histórico escolar, além dos documentos de identificação do candidato.

Como foi o Vestibular 2024?

O Vestibular 2024 do Uni-FACEF visa a seleção de novos alunos para o curso de Medicina e para demais graduações ofertadas pela instituição. Os aprovados ingressarão nos cursos no 1º semestre letivo de 2024.

Para fins de classificação dos candidatos, o Uni-FACEF realizou a aplicação de provas em apenas uma etapa, de forma presencial. A banca escolhida para organizar e aplicar as provas foi a Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – Vunesp.



A Vunesp aplicou uma prova composta a partir dos componentes curriculares do Ensino Médio. A instituição aplicou as provas no dia 1º de outubro de 2023 (domingo), no horário das 14h às 19h, no Campus do Centro Universitário Municipal de Franca – Uni-FACEF, localizado na Avenida Ismael Alonso Y Alonso, 2400, na cidade de Franca (SP).

Conforme estabelecido previamente em edital, a prova de Conhecimentos Gerais abarcou assuntos de diversas disciplinas. Além disso, os candidatos responderam a uma prova Redação em Língua Portuguesa.

A Prova de Conhecimentos Gerais contou com 80 (oitenta) questões objetivas de múltipla escolha, com seguinte distribuição: Língua Portuguesa (10 questões); Língua Inglesa (10 questões); História (10 questões); Geografia (10 questões); Biologia (10 questões); Química (10 questões); Física (10 questões); Matemática (10 questões).

Oferta de vagas

Conforme indicado no edital, a oferta total do Uni-FACEF é de 799 (setecentas e noventa e nove) vagas por meio do Vestibular 2024. As oportunidades são para ingresso no primeiro semestre letivo do próximo ano.

A instituição está ofertando centenas de vagas para os seguintes cursos de graduação: Medicina, Administração, Ciências Contábeis, Ciência da Computação, Publicidade e Propaganda, Enfermagem, Engenharia Civil, Letras, Engenharia de Produção, Matemática, Engenharia de Software, Psicologia e Sistemas de Informação.

Haverá reserva de vagas de acordo com as políticas de ações afirmativas da instituição. Do total das vagas, 20% estão reservadas para candidatos Autodeclarados Pretos ou Pardos, 5% são para Egressos de Escola da Rede Pública de Ensino, enquanto 5% são para Pessoas com Deficiência (PcD).

Documentos para a matrícula

De acordo com o edital do Vestibular Uni-FACEF, no ato da matrícula, os candidatos convocados deverão entregar 1 (uma) foto 3X4, apresentando os originais e 1 (uma) cópia simples dos seguintes documentos:

Histórico Escolar do Ensino Médio;

Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou equivalente;

Certidão de Nascimento ou Casamento;

Cédula de Identidade;

Certificado Militar ou Prova de Alistamento (para ingressos do sexo masculino, maiores de 18 anos);

Título de Eleitor;

C.P.F.;

Comprovante de pagamento/liquidação da primeira parcela da semestralidade;

Contrato de Prestação de Serviços e Autorização de Matrícula, já impresso e assinado pelo próprio candidato e pelo fiador;

Cédula de Identidade, C.P.F. e comprovante de endereço do fiador (fotocópias).

Acesse o edital do Vestibular 2024 para mais detalhes.

