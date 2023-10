Uniara divulga resultado do Vestibular de Medicina 2024

A Universidade de Araraquara (Uniara) é uma instituição de ensino superior privada com sede na cidade de Araraquara, São Paulo.

A instituição oferece muitos cursos de graduação de qualidade, mas o seu maior destaque é o curso de Medicina, ambicionado por estudantes de todo o Brasil.

Nesta terça-feira, 17 de outubro, a Uniara divulgou o resultado do Vestibular de Medicina 2024, conforme previsto pelo calendário do processo seletivo

Dessa maneira, para que você consiga acessar o resultado e entender quais deverão ser os seus próximos passos no processo seletivo, separamos um resumo completo sobre o Vestibular de Medicina 2024 da Uniara. Confira!

Vestibular de Medicina Uniara: resultado do processo seletivo é divulgado

Nesta terça-feira, dia 17 de outubro, a Uniara divulgou a primeira chamada de candidatos classificados no Vestibular de Medicina 2024, o último processo seletivo da instituição.

O resultado do Vestibular está disponibilizado no site oficial da Uniara e já pode ser consultado. Não é necessário realizar login ou cadastro no site para acessar o documento.

A classificação dos candidatos foi realizada em ordem decrescente do total de pontos obtidos nas duas provas (de múltipla escolha e de redação).



Você também pode gostar:

Além da primeira chamada, a Uniara divulgou também a lista dos candidatos não classificados, mas que estão na lista de espera. Esses participantes ainda podem ser convocados para matrícula nas próximas chamadas do Vestibular de Medicina.

Por fim, a instituição também publicou a lista de candidatos reprovados no Vestibular de Medicina. Segundo o edital do processo seletivo, os participantes que não alcançassem ao menos 15 pontos na prova de redação ou que obtivessem nota zero em Física, Biologia ou Química seriam eliminados do Vestibular.

Ainda está com alguma dúvida? Acesse o edital do Vestibular de Medicina da Uniara e consulte mais informações sobre o processo seletivo.

Vestibular de Medicina Uniara 2024: próximos passos

Todos os candidatos que foram aprovados em primeira chamada deverão realizar os procedimentos de matrícula na Uniara entre os dias 17 e 23 de outubro.

As matrículas serão recebidas pela Central de Atendimento do Aluno da Universidade de Araraquara, Rua Carlos Gomes, 1338, de segunda a sexta-feira, das 8h às 21h30 e sábado, das 8h às 12h.

Os participantes que forem convocados por meio da segunda chamada poderão realizar a própria matrícula entre os dias 24 e 30 outubro.

A lista de documentos necessários para matrícula está disponível no site da Uniara e pode ser acessada por todos os candidatos.

Vestibular de Medicina Uniara: como foi o processo seletivo?

O Vestibular de Medicina da Uniara previa a aplicação de uma prova presencial para os candidatos inscritos. O exame aconteceu no dia 07 de outubro, na unidade da universidade em Araraquara, interior de São Paulo.

Nesta edição do Vestibular de Medicina, a Uniara aplicou um a prova com 60 questões de múltipla escolha (objetivas) distribuídas da seguinte maneira:

10 questões de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira;

10 questões de História e Geografia do Brasil;

10 questões de Física;

10 questões de Biologia;

10 questões de Química;

05 questões de Inglês;

05 questões de Matemática.

Além disso, as questões também abordaram a lista de livros obrigatórios do Vestibular 2024. Veja quais foram os livros escolhidos:

Gregório de Matos – Poemas escolhidos;

Tomás António Gonzaga – Liras;

Castro Alves – Espumas flutuantes;

Álvares de Azevedo – Lira dos vinte anos;

Manuel Antônio de Almeida – Memórias de um sargento de milícias;

Machado de Assis – Memórias póstumas de Brás Cubas;

Clarice Lispector – A hora da estrela;

Manuel Bandeira – Libertinagem;

Graciliano Ramos – Vidas secas;

João Guimarães Rosa – Primeiras estórias; Sagarana.

Carlos Drummond de Andrade – Alguma poesia; A rosa do povo; Lição de coisas.

Os candidatos também escreveram uma redação a partir do tema proposto pela banca examinadora. O texto poderia receber uma pontuação de 0 a 30.

Vestibular de Medicina Uniara 2024: oferta de vagas

Nesta edição do Vestibular de Medicina 2024, a Uniara colocou à disposição dos candidatos 75 vagas para o curso de Medicina na unidade principal da instituição, em Araraquara/SP.

Todos os candidatos aprovados no processo seletivo irão ingressar no primeiro semestre letivo de 2024.