UNIBH e FASEH aplicam provas do Vestibular de Medicina 2024 neste domingo (08)

O Vestibular Unificado de Medicina é uma iniciativa do Centro Universitário de Belo Horizonte (UNIBH) e da Faculdade da Saúde e Ecologia Humana (FASEH) para oferecer vagas para o curso de Medicina oferecido pelas duas instituições mencionadas.

Os estudantes que irão participar da próxima edição do Vestibular de Medicina 2024 da da UNIBH e FASEH devem ficar atentos: as provas serão aplicadas de forma presencial neste domingo, dia 08 de outubro.

Dessa forma, para que você entenda como a prova irá funcionar e o que será exigido, o artigo de hoje trouxe um resumo completo sobre o Vestibular Unificado de Medicina 2024 da UNIBH e FASEH. Confira!

Vestibular Unificado de Medicina 2024: provas são aplicadas neste domingo

Conforme o cronograma publicado pela Fundação Vunesp, responsável pela organização do processos seletivo, as provas do Vestibular Unificado de Medicina serão realizadas neste domingo, 08 de outubro, das 13h às 18h.

A prova representa a segunda etapa do processo seletivo da UNIBH e FASEH, eliminatória e obrigatória para todos os candidatos. O exame será dividido em três partes:

Prova I: questões discursivas sobre as disciplinas de Biologia e Química;

Prova II: 1uestões de múltipla escolha sobre as disciplinas de Física, Geografia, História, Língua Portuguesa, Língua Inglesa e Matemática;

Geografia, História, Língua Portuguesa, Língua Inglesa e Matemática; Redação em língua portuguesa.

Nesta etapa, o valor máximo das provas de redação, prova I e prova II é de 100 pontos.

Os exames serão aplicados de forma presencial nas cidades de Belo Horizonte e Vespasiano, no estado de Minas Gerais. Os participantes podem consultar o próprio local de prova, divulgado no dia 29 de setembro. O ensalamento está disponível no site da Fundação Vunesp.



Os participantes deverão comparecer ao local da prova com documento oficial de identidade original e com foto, lápis preto, borracha e caneta esferográfica transparente com tinta de cor preta.

Ainda está com alguma dúvida sobre o funcionamento das provas? Então acesse o edital do Vestibular de Medicina da UNIBH e FASEH e consulte mais informações sobre o processo seletivo.

Vestibular Unificado de Medicina 2024: funcionamento do processo seletivo

O Vestibular Unificado de Medicina da UNIBH e da FASEH será dividido em duas fases, mas a primeira fase (Etapa I) era opcional. Nela, os candidatos tiveram a oportunidade de demonstrar afinidade com os valores da universidade escolhida e com o curso de Medicina.

Por fim, os estudantes que fizeram o ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, entre os anos de 2021 e 2022 poderão usar a nota obtida para compor uma parcela da segunda parte da prova do Vestibular Unificado 2024.

Vestibular Unificado de Medicina 2024: oferta de vagas

Nesta edição do Vestibular Unificado de Medicina 2024, a UNIBH e a FASEH estão oferecendo 240 vagas para o curso de Medicina. As vagas serão distribuídas da seguinte forma:

160 vagas para o curso de Medicina da UNIBH;

80 vagas para o curso de Medicina da FASEH.

Durante o ato de inscrição, os participantes podiam indicar apenas uma universidade do Vestibular Unificado: a UNIBH ou a FASEH. Dessa forma, não era possível participar da seleção para as duas universidades.

Todos os participantes aprovados irão ingressar no primeiro semestre letivo de 2024, independentemente da universidade escolhida.

Vestibular Unificado de Medicina 2024: divulgação dos gabaritos e resultado

O gabarito da prova da Etapa 2 será divulgado nesta segunda-feira, dia 09 de outubro. O resultado preliminar das notas obtidas nas questões da Etapa 2, por sua vez, será liberado no dia 11 de outubro.

O resultado final da Etapa I do Vestibular, será divulgado no dia 25 de outubro, a partir das 18h. Por fim, o resultado final do Vestibular da UNIBH e da FASEH será liberado para os candidatos no dia 06 de novembro, a partir das 18h. O documento estará disponível no site da Fundação Vunesp e poderá ser acessado por todos os candidatos.